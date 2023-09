La intervención estadounidense en Chile documentada a partir de archivos desclasificados, el análisis económico de la Unidad Popular, Derechos humanos y no discriminación, reindivicaciones del mundo del trabajo, transformación de la empresa pública y la vigilancia tecnológica, son algunas de las temáticas de las nuevas propuestas formativas de la UAR.

Realizados en alianza con destacadas organizaciones nacionales e internacionales, estos cursos son parte del compromiso de la UAR con la educación abierta, en ámbitos del conocimiento que usualmente no son abordados por la academia tradicional.

Estos nuevos cursos se dictarán a través de la plataforma UAR digital, para personas de Recoleta, Chile y el mundo. Sus cupos son ilimitados.

“Tres de estas nuevas propuestas formativas buscan contribuir a una mejor comprensión del quiebre democrático de 1973, mientras otras procuran proporcionar herramientas para adentrarse en el conocimiento de fenómenos y procesos emergentes en el mundo del trabajo, los derechos humanos y la vigilancia tecnológica, entre otros”, explica Rodrigo Hurtado, director ejecutivo de la UAR.

Cursos 50 años

Chile desclasificado: la intervención secreta de EE. UU. es un curso dictado por el destacado investigador Peter Kornbluh, analista del National Security Archive (NSA, proyecto de The George Washington University), que busca sistematizar y divulgar la información que deriva de los miles de documentos desclasificados por la Casablanca. Kornbluh es director del capítulo chileno del NSA y ha trabajado en los archivos liberados fechados entre 1973 y 1988, los que han contribuido a la justicia y la reparación a las víctimas de 17 años de terrorismo de Estado. Se trata de una sistematización académica nunca antes realizada de la investigación de Peter Kornbluh y, por ende, este curso posibilita una experiencia inédita sobre la intervención estadounidense en Chile. Este curso contará con una versión en inglés: Chile declassified: The secret US intervention.

En tanto, Introducción al modelo económico de la Unidad Popular es un programa que busca poner a disposición de la comunidad las propuestas económicas del gobierno de Salvador Allende, y que fueron ocultadas por la dictadura en su afán de imponer un pensamiento único en torno al neoliberalismo. Este curso ha sido formulado por Marcela Vera -doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile, académica de la USACH y directora del Instituto de Gobiernos Locales de la Universidad Abierta de Recoleta-, y cuenta con entrevistados como Orlando Caputo, economista de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Estudios sobre Transnacionalización, Economía y Sociedad, (CETES), quien fue gerente de Codelco durante la nacionalización del cobre- y Hugo Fazio, economista y académico, exvicepresidente del Banco Central de Chile.

Lo público y lo común

El curso Democratización y transformación de las empresas públicas ha sido diseñado en conjunto con el Transnational Institute (TNI) y el Sindicato de trabajadores de EMCALI (SINTRAEMCALI) y corresponde al segundo curso de tres que conforman el Diplomado internacional en gestión y transformación de empresas públicas. Este programa está centrado en experiencias y propuestas de gobernanza y regulación que estimulen la participación ciudadana, aumenten la eficiencia social, aseguren la transparencia y responsabilidad administrativa y empoderen a actores sociales que tradicionalmente han sido excluidos de la toma de decisiones económicas en la gestión empresarial pública. Está dirigido principalmente a directivos/as, funcionarios/as, técnicos/as, sindicalistas y profesionales independientes que participan de manera directa o indirecta en los procesos de gestión empresarial pública.

Por otra parte, Desigualdad y diferencia es el tercero de los cuatro cursos que conforman el Diplomado de educación en Derechos Humanos, desarrollado en conjunto con el Observatorio de Derechos Humanos y la Fundación Luisa Hairabedian. En esta oportunidad habrá un enfoque en la reflexión respecto a los conceptos de igualdad y no discriminación y su relación con los derechos humanos en base al derecho. Así, se problematizarán los tipos de discriminación y estereotipos, el concepto de igualdad y universalidad en los discursos de Derechos Humanos, abordando el rol de las políticas para la no discriminación hacia mujeres, disidencias, personas racializadas, entre otros.

En alianza con la Fundación Rosa Luxemburgo, institución de formación política con oficinas en África, América, Asia, Europa y Oriente Medio, la Universidad abierta de Recoleta presenta el curso Luchas y reconfiguraciones del mundo del trabajo, el tercero del Diplomado en formación política. Este curso busca abordar las raíces de la precariedad de la vida actual, donde las condiciones laborales, de explotación y de reproducción social se han visto agravadas; aludiendo además las incipientes alternativas de producción vinculadas con el cooperativismo, la autogestión y la economía popular, poniendo foco además en la relación entre trabajo y género. Está dirigido principalmente a integrantes de organizaciones sociales y políticas, formadores populares, estudiantes de educación formal e informal, integrantes de sindicatos y otras organizaciones vinculadas con el mundo del trabajo, comunicadores y animadores culturales, militantes y activistas en general.

Rebelión contra la tecnología al servicio de la vigilancia es un programa realizado en alianza con la organización política estadounidense MIJENTE, correspondiente al tercero de los cuatro cursos que conforman el Diplomado internacional en datos, vigilancia y democracia. MIJENTE es una organización sin fines de lucro originaria de Chicago, Estados Unidos, constituida como el hogar político para personas latinas y chicanas que buscan justicia racial, económica, de género y climática. Este curso invita a profundizar en la multiplicidad de estrategias que han construido un poderoso movimiento contra el Estado en constante expansión de la vigilancia global. Este curso tendrá además una versión en inglés llamada Rebellion against technology in the service of surveillance.

Recordar también el curso La democratización radical del municipio desde las movilizaciones sociales – Segunda edición, producido en conjunto con el Transnational Institute (TNI), correspondiente al cuarto y último curso del Diplomado Internacional de Gobiernos Locales Transformadores. Este curso plantea que la democratización del municipio es un paso imprescindible para la transformación local, ya que favorecen la participación ciudadana, canalizan de mejor manera las demandas y necesidades ciudadanas, pero sobre todo, consiguen la participación en un contexto de crisis que requiere el involucramiento de todos los sectores en pos de avanzar en derechos y mejorar los servicios sociales. Está dirigido principalmente a servidores/as públicos a nivel local, así como militantes de partidos políticos, académicos/as, y personas en general interesadas en participar en la política municipal. Este curso tendrá además una versión en inglés llamada From social movements to the radical democratisation of municipalities – Second edition

Cursos digitales UAR, educación popular de calidad y alcance global

Los cursos digitales de la Universidad Abierta de Recoleta se imparten en una modalidad asincrónica, disponibles en la plataforma UAR Digital con recursos orquestados en una ruta instruccional que secunda el proceso de aprendizaje al ritmo de cada estudiante, conforme su disponibilidad horaria y sin más requisito que disponer de un dispositivo con internet.

La aprobación de cada uno de estos cursos digitales es certificada por la Universidad Abierta de Recoleta y las instituciones aliadas correspondientes a cada programa. Tienen una duración promedio de 5 semanas, con una dedicación autogestionada de 4 a 6 horas semanales. Todos los cursos digitales, así como todos los programas formativos de la UAR, son completamente gratuitos, sin requisitos académicos y para personas desde los 15 años.

Conoce el detalle e inscríbete en los nuevos cursos digitales 2023:

Chile desclasificado: la intervención secreta de EE. UU.

Inicio de clases: 26 de octubre

Inscripción hasta el 31 de octubre

Chile declassified: The secret US intervention

Inicio de clases: 30 de noviembre

Inscripción hasta el 20 de diciembre

Introducción al modelo económico de la Unidad Popular

Inicio de clases: 19 de octubre

Inscripción hasta el 8 de noviembre.

La democratización radical del municipio desde las movilizaciones sociales – Segunda edición

Inicio de clases: 5 de octubre

Inscripción hasta el 18 de octubre

From Social Movements to Radical Democratization of Municipalities – Second edition

Inicio de clases: 5 de octubre

Inscripción hasta el 18 de octubre

Rebelión contra la tecnología al servicio de la vigilancia

Inicio de clases: 2 de noviembre

Inscripción hasta el 22 de noviembre.

Rebellion against technology in the service of surveillance

Inicio de clases: 9 de noviembre

Inscripción hasta el 29 de noviembre

Luchas y reconfiguraciones del mundo del trabajo

Inicio de clases: 12 de octubre

Inscripción hasta el 31 de octubre

Desigualdad y diferencia

Inicio de clases: 12 de octubre

Inscripción hasta el 31 de octubre

Democratización y transformación de las empresas públicas

Inicio de clases: 19 de octubre

Inscripción hasta el 8 de noviembre.

Para más detalles revisa

https://www.uar.cl/noticias/diez-nuevos-cursos-digitales-de-la-uar-50-anos-del-golpe-de-estado-y-herramientas-para-los-desafios-del-presente/

