Organismo inspectivo realizó 148 fiscalizaciones en 14 regiones del país para asegurar que conductores iniciaran los recorridos con los descansos previos cumplidos, garantizando así viajes más seguros.

Santiago.- La Dirección del Trabajo (DT) aplicó un total de 42 multas durante la fiscalización al transporte interurbano de pasajeros realizada entre ayer jueves y hoy viernes en 14 regiones del país.

El programa inspectivo consistió en fiscalizar el cumplimiento de las jornadas de conducción y descanso de las tripulaciones de estos buses debido al aumento de viajes en este fin de semana largo.

De paso, al garantizar que las tripulaciones inicien sus turnos con los descansos legales previamente cumplidos, la DT contribuye a la seguridad carretera de choferes, auxiliares y pasajeros, disminuyendo la probabilidad de accidentes por causa de la fatiga.

En este sentido, el director del Trabajo, Pablo Zenteno, destacó primeramente el esfuerzo inspectivo conjunto entre su servicio, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Carabineros para, cada cual desde sus competencias, ayudar a dar más seguridad en el tránsito carretero: “El programa nacional de fiscalización al transporte fue realizado en las 14 regiones del país en un esfuerzo de coordinación bien importante entre Transportes, Carabineros y la Inspección del Trabajo; estuvimos fiscalizando temas de seguridad vial, seguridad pública y, por cierto, el cumplimiento de la normativa laboral, particularmente en lo que dice relación con la jornada”.

Enseguida, señaló que “los funcionarios y funcionarias de la Dirección del Trabajo han estado desplegados en 14 regiones del país, en cada una de las direcciones regionales, y esto se suma a los esfuerzos permanentes para velar por las condiciones laborales, entendiendo que en la medida que los conductores y conductoras hacen efectivo el derecho al descanso, el descanso entre jornadas y que los topes máximos de conducción se respeten, también con ello no solo se garantizan los derechos laborales, sino que también se da mayor seguridad a los pasajeros y pasajeras, puesto que un conductor y una conductora que está en las condiciones adecuadas para manejar por cierto que da mayor seguridad en ese sentido”.

La autoridad añadió que “este es un programa que se suma al esfuerzo permanente de la Dirección del Trabajo en este sentido y destaco también que el último programa tuvo sanciones bien importantes que se acercaron a los 140 millones de pesos, esto fue en Fiestas Patrias, y hago un llamado a que se cumpla la legislación porque las multas pueden llegar a las 60 UTM”.

El programa inspectivo del actual fin de semana largo se aplicó a 148 buses en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Metropolitana.

Las 42 multas cursadas significaron un monto de $115.914.875, equivalentes a 1.825 Unidades Tributarias Mensuales a su valor de octubre ($63.515).

Los controles estuvieron centrados preferentemente en aquellos buses que realizan viajes de más de cinco horas. Para ello, en los principales rodoviarios de las 14 regiones los fiscalizadores subieron a las cabinas e imprimieron desde el dispositivo automatizado instalado junto al volante el comprobante de registro de jornada y descanso cumplido previamente por cada miembro de la tripulación.

En estas fiscalizaciones la DT puede aplicar multas o hasta suspender a las tripulaciones o a parte de ellas si se comprueba de los comprobantes impresos que no se ha cumplido con los descansos previos, o incluso si de la toma de declaraciones a choferes y auxiliares surgen indicios de aquella infracción.

Materias fiscalizables

Las materias fiscalizadas fueron:

• Instalación y funcionamiento del dispositivo de registro automatizado de asistencia y determinación de las horas de trabajo.

• Funcionamiento correcto del dispositivo de registro automatizado de asistencia y determinación de las horas de trabajo.

• Tiempo máximo de conducción continua (5 horas)

• Descanso mínimo entre turnos de conducción (2 horas)

• Descanso semanal compensatorio.

• Cumplimiento correcto de autorizaciones de jornadas excepcionales de trabajo y descanso.

Suspensión de tripulantes

Los fiscalizadores pueden suspender a tripulantes (choferes y auxiliares) en los siguientes casos:

• No está instalado en el bus el dispositivo de registro automatizado de asistencia y determinación de las horas de trabajo.

• El dispositivo está instalado, pero sin funcionamiento y de la declaración del tripulante se advierte que no ha cumplido correctamente con sus jornadas y descansos.

• El dispositivo está en funcionamiento, pero el reporte impreso no arroja toda la información necesaria y de la declaración del tripulante se advierte que no ha cumplido correctamente con sus jornadas y descansos.

Los tripulantes en infracción deben dejar sus turnos de inmediato. Los buses que ellos se disponían a conducir solo pueden iniciar sus viajes si las empresas reemplazan a los trabajadores suspendidos por otros que sí han cumplido previamente los descansos legales.

Durante la fiscalización de este fin de semana no hubo tripulantes suspendidos.