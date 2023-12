Ruleta online: 5 consejos para aumentar tus chances de ganar

Cada día, millones de usuarios disfrutan de las apuestas online desde la comodidad de sus hogares y, entre los juegos de azar, la ruleta es la opción más elegida por los jugadores. A pesar de que el azar juega un papel preponderante, los especialistas tienen ciertas recomendaciones para aumentar las probabilidades de éxito. Descubre los 5 consejos a tener en cuenta antes de apostar en los juegos de ruleta en línea.

Elección de ruleta

La dinámica de la ruleta es sencilla de comprender para los jugadores, que deben realizar sus apuestas antes de que el croupier ponga en movimiento la bola que caerá en el número ganador. Sin embargo, existen dos tipos de ruleta muy populares en las casas de apuestas online: la europea, que cuenta con 37 casilleros (del 1 al 36 y el 0 verde), y la americana, que tiene 38 casilleros (se suma un 00 extra).

La elección de ruleta es un aspecto clave a considerar antes de apostar. Si bien la versión americana ofrece mejores pagos debido a que representan un riesgo mayor para el jugador, lo ideal es comenzar a jugar en la modalidad europea, donde las probabilidades de acertar al número ganador son mayores. Así como en la ruleta americana el usuario tiene un 47,37% de chances de acertar al color, en la europea las probabilidades aumentan al 48,65%.

Inclínate por las apuestas externas

En la ruleta, las apuestas externas son más seguras que las internas al momento de poner en juego tu dinero. Las posibilidades de ganar serán mayores cuando las apuestas se realicen por fuera del paño, como sucede en las apuestas por columnas, docena, color, par o impar, mitad baja o mitad alta. Las apuestas internas, es decir aquellas que se realizan en el interior del tablero (pleno, semipleno, fila, etc), otorgan recompensas más atractivas aunque son más riesgosas.

Utiliza bonos

Uno de los grandes beneficios de jugar en casas de apuestas online tiene que ver con la posibilidad de conseguir bonos de bienvenida y promociones imperdibles para apostar sin arriesgar tu dinero. De esta manera, los usuarios pueden repartir sus apuestas y jugar durante un período más largo de tiempo. Las bonificaciones ofrecidas por los casinos virtuales son muy útiles para incrementar tus chances de obtener ganancias.

Establece un bankroll

Al igual que en el resto de los juegos de azar, lo más recomendable en la ruleta es establecer un bankroll para apostar. Es importante que el jugador disponga un presupuesto para fijar sus límites al momento de jugar. De esta manera, el usuario tendrá un mayor control sobre sus apuestas y contemplará la posibilidad de perder una determinada suma de dinero sin la necesidad de recuperar sus pérdidas inmediatamente.

Diversifica tus apuestas

Los jugadores experimentados recomiendan diversificar el presupuesto y no jugar todo el dinero de tu cuenta en una sola apuesta. No hay que perder de vista que se trata de un juego de azar, por lo cual la suerte puede no acompañar tu apuesta. Por ese motivo, la diversificación es una estrategia inteligente para mantener el equilibrio.