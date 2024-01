CONGRESO FUTURO 2024 INAUGURA SU DECIMOTERCERA VERSIÓN PARA HABLAR DE OPORTUNIDAD Y DESAFÍOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Con la presencia de las principales autoridades del país y personajes del mundo científico, el evento de divulgación de ciencia y conocimientos más importante de América Latina dio su puntapié inicial.

Santiago.- ¿IAhora qué hacemos? Será la pregunta que intentará responder esta versión de Congreso Futuro, analizando las oportunidades y amenazas de la Inteligencia Artificial para la humanidad, con más de 100 expositores provenientes de 20 países del mundo.

La mañana de este lunes, en el Centro Cultural CEINA, se inauguró oficialmente la decimotercera versión del Congreso Futuro 2024, que durante toda la semana se transformará en un portal hacia el futuro.

La ceremonia estuvo marcada por la presencia del Presidente Gabriel Boric, el ex presidente Sebastián Piñera, ministros, senadores, diputados, autoridades del poder judicial, alcaldes, y representantes de las más diversas áreas del mundo científico y tecnológico, reunidos para abordar los desafíos, oportunidades y amenazas del avance de la Inteligencia Artificial, bajo la premisa “¿IAhora qué hacemos”.

Tras su discurso, el Presidente Boric señaló que “Congreso Futuro es un motivo para sentirnos orgullosos. Chile tiene grandes científicos y científicas, desde Chile se aporta al mundo, se mira al universo, estamos desarrollando tecnología para toda América Latina. Hay muchos motivos para sentirnos orgullosos, pero también muchos desafíos. Vamos a seguir trabajando en esta línea”.

La actividad también contó con la presentación de la artista nacional Denise Rosenthal, quien realizó un inédito espectáculo usando herramientas de vanguardia como lo son la Realidad Aumentada, el Sonido Inmersivo y la Holografía, permitiendo a la audiencia vivir una experiencia inmersiva capaz de traspasar los límites de lo presencial. Espectáculo que contó con el desarrollo de 6 compañías productoras convocadas el Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas (CRTIC).

Para el Vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, Congreso Futuro “tiene algo que es muy especial, que es que le pertenece a todos y todas. Es la alianza de todas las universidades chilenas, públicas y privadas. Es la alianza con el Senado y la Cámara de Diputados, con la izquierda y la derecha. Es la alianza con los territorios, con los empresarios, con la sociedad civil. El Congreso Futuro es un espacio de encuentro en un mundo donde no hay encuentro, tiene la vocación de todos y todas generar pensamiento nuevo para enfrentar los desafíos del país”.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, recalcó que “estamos ante el evento más importante de Latinoamérica en materia de futuro con un tema que es el más importante hoy para la humanidad, el cómo enfrentamos el tema de la Inteligencia Artificial. Hay dos opciones, dejar que las cosas ocurran sin pensar nada, y la otra es haciéndose cargo, con sus tremendas oportunidades y desafíos. Y para resolver bien hay que escuchar, y eso es lo que estamos haciendo con los principales científicos del mundo, para ver cómo hacemos que esto sea un paso hacia adelante en el mayor cambio histórico de la humanidad y no que sea el último paso”.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, apuntó que “Congreso Futuro es un espacio de encuentro de todos quienes somos apasionados por la ciencia y la tecnología, pero sobre todo de aquellos que pensamos que sin ciencia y tecnología los países no se desarrollan. Ese convencimiento hoy día es una pieza fundamental de las políticas públicas que estamos impulsando desde el gobierno, donde a mí como Ministra de Ciencia y con el apoyo del Presidente, me ha tocado ver ese proceso de transversalización. Hoy día las políticas de desarrollo productivo, las políticas de desarrollo social, las políticas de educación, tienen un componente de ciencia y tecnología que nos permiten pensar en el futuro, construir no solo para las necesidades de hoy, sino que también para el país que viene”.

El Pdte. (S) de la Comisión Desafíos del Futuro, senador Francisco Chahuán, manifestó que “esperamos que este sea el inicio para poder sacar adelante una de las primeras leyes de Inteligencia Artificial de las Américas, estamos trabajando para que eso ocurra. El futuro no distingue entre izquierdas y derechas, el futuro va a ser mejor o peor si somos capaces de construir los consensos respecto a qué país queremos desarrollar hacia adelante”.

La alcaldesa de la Municipalidad de Santiago, Irací Hassler agregó que “estamos muy contentos y contentas del desarrollo de Congreso Futuro en nuestra comuna de Santiago, especialmente vinculado a nuestra educación pública. Nos enorgullece que sea el momento y el espacio de la reflexión crítica y del encuentro de distintos saberes y conocimientos, tanto de nuestro país como del mundo”.

La directora ejecutiva del Centro Cultural CEINA, Francisca Las Heras, indicó que “cuando pensamos en el futuro no podemos hacerlo sin los jóvenes, así es que para nosotros tiene todo el sentido hacer el Congreso aquí, para pensar el futuro con ellos y para ellos, que ya son nuestro mañana. Esperamos que este sea el comienzo de una alianza larga y duradera”.

Durante la semana de Congreso Futuro 2024, los expositores también viajarán a todas las regiones del país, con el propósito de abordar temáticas que impactan a los territorios y sus habitantes, garantizando la transferencia de conocimiento de estos destacados pensadores hacia las comunidades locales. Dependiendo de la región que visiten abordarán contenidos pensados especialmente para ellos, como: diseño de fármacos, ética de la IA y contaminación del océano por plásticos, entre otros temas.

Un panorama imperdible para este verano que, entre sus novedades, incorpora un nuevo formato, agregando a las exposiciones centrales de oradores de relevancia internacional, una serie de actividades paralelas entre las que destacan: talleres interactivos sobre inteligencia artificial y divulgación científica; experiencias inmersivas en el Metaverso; instalaciones artísticas; y una feria literaria donde estarán presentes las más importantes editoriales nacionales, internacionales y universitarias; además de una feria de salud con IA que mostrará los usos prácticos y más relevantes que puede tener la inteligencia artificial para mejorar la vida de los seres humanos.

Más información en https://congresofuturo.cl/