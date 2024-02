Ministra Orellana comienza la entrega de 1.800 conjuntos de ropa interior para personas damnificadas

Esta iniciativa se suma a la entrega de 1.500 kits de higiene menstrual para mujeres en albergues y a la extensión del programa de 4 a 7 para mujeres responsables de niños y niñas.

Quilpue.- En la segunda jornada de trabajo en terreno en la Región de Valparaíso, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, llegó hasta la comuna de Quilpué para anunciar nuevas ayudas para las mujeres y niñas afectadas por los incendios.

Según la información entregada por la ministra Orellana, al menos un 55% de las personas afectadas que han sido catastradas por la ficha FIBE son mujeres. “Por lo tanto, seguiremos impulsando una recuperación donde las mujeres no se queden atrás”.

En el albergue emplazado en el Colegio Fernando Durán, de Quilpué, la ministra Orellana, acompañada de la alcaldesa Valeria Melipillán, y de la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Valparaíso, Camila Lazo, anunció la donación de cerca de 1.800 conjuntos de ropa interior que se distribuirán en albergues de Viña del Mar y Quilpué, gracias a la donación de funcionarios y funcionarias del Ministerio de la Mujer y a un cargamento donado por la empresa Walmart.

Asimismo, continuó con la entrega de los 1.500 kits de higiene menstrual. “Estos kits son importantes, porque permiten que las mujeres tengan su propio espacio de aseo personal para prevenir algunas enfermedades que son específicas de la anatomía femenina, por ejemplo, la infección urinaria, que han tenido más de la mitad de las mujeres y, en muchos casos, es crónica”, explicó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

“Lo que suele ocurrir en contexto de emergencia, es que -razonablemente- las mujeres priorizan los elementos de aseo personal para niños y personas mayores, pero eso no puede significar que ellas vean afectada su salud”, agregó la autoridad.

Además de visitar los albergues y reunirse con las alcaldesas de Viña del Mar y Quilpué, la ministra se reunió con el Gobernador Rodrigo Mundaca, para desplegar nuevas acciones de apoyo para las mujeres junto a la Gobernación. “Ya estamos preparando acciones que serán relevantes una vez pasado el momento de mayor emergencia, que son las de recuperación. No queremos que esta emergencia se traduzca en más desempleo femenino ni en más violencia contra las mujeres, que son cosas que se pueden dar si no media una intervención. Esa es nuestra misión”, concluyó la ministra Orellana.

Dentro de las acciones concretas que está desplegando el Ministerio de la Mujer en esta emergencia se encuentra la entrega de kits de emergencia menstrual, con apoyo de ONU Mujeres; la capacitación de voluntarias y voluntarios de INJUV para evitar vulneraciones y prevenir la violencia contra las mujeres en albergues. Asimismo, se anunció la habilitación del programa 4 a 7 de emergencia, para el cuidado de niños y niñas, una vez que finalice el programa de Escuelas Abiertas. Asimismo, se han dispuesto recursos a través del Fondo para la Igualdad 2024, para que instituciones públicas postulen a iniciativas de apoyo a las mujeres.