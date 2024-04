Alcaldesas y alcaldes de todo el país se dieron cita en Santiago demandando más seguridad y transparencia en la gestión municipal

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) finalizó la Asamblea Nacional de Alcaldes y Alcaldesas con un acuerdo unánime para apoyar las gestiones que realizan las autoridades locales del Bío Bío debido al cierre de la metalúrgica Huachipato, lo cual podría desencadenar una crisis social y económica en las comunas de la Región.

Santiago.- El evento de carácter nacional contó con la presencia de las más altas autoridades del país, destacando la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric, los ministros del comité político, la contralora y el presidente del Consejo de la Transparencia y senadores, entre otras autoridades. En la ceremonia inaugural, se dirigió a los presentes el Presidente de la República Gabriel Boric, quien compartió con los líderes locales para discutir los desafíos y oportunidades que enfrentan las comunas de Chile.

El Presidente anunció que el próximo 12 de abril comenzarán a transferirse los fondos de la nueva Ley de Royalty Minero, que corresponden a 93 mil 600 millones de pesos, que benefician a 307 comunas del país. Esto beneficia a más de 12 millones de personas. El monto de este aporte se duplicará, según establece la ley, en 2025. “El Royalty Minero es más justicia y bienestar para Chile. No era racional ni era justo que las comunas donde están las faenas mineras no recogieran parte significativa de estas ganancias y tampoco era comprensible que las comunas más pobres no se beneficiaran de la riqueza que es de todos los chilenos y chilenas. Por eso reitero, si el cobre es el sueldo de Chile, este debe llegar a todos los chilenos y chilenas y, de esta manera, estamos avanzando” sentenció el Presidente.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, destacó el fortalecimiento de la gestión municipal y la búsqueda de soluciones a problemas estructurales como educación pública, financiamiento municipal y seguridad ciudadana, aunque pidió que los ediles del país fuesen más escuchados por el poder central y se atienda a su diversidad. Además, resaltó el posicionamiento de la agenda municipal en instancias como el Congreso Nacional y los medios de comunicación. La Alcaldesa Leitao valoró el evento y abogó por mantener la transversalidad política de una institución como la ACHM, lo que permite mayor eficacia en las soluciones de los problemas del mundo municipal.

El encuentro también contó con las palabras de la Jefa de gabinete del gobierno, la Ministra del Interior Carolina Tohá y la presencia de los ministros, Álvaro Elizalde de la Secretaría General de la Presidencia, Camila Vallejo, Ministra Secretaria de la Presidencia, Carlos Montes, Ministro de Vivienda, Nicolas Cataldo, Ministro de Educación y Esteban Valenzuela, Ministro de Agricultura.

En materia de Seguridad Ciudadana, el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, expuso los lineamientos principales que está ejecutando para las municipalidades, destacando avances en financiamiento y leyes que permitan de mejor manera prevenir la delincuencia en las comunas. Destacó especialmente el Sistema de Seguridad Municipal y el programa Lazos.

Por otra parte, durante la Asamblea Nacional, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Francisca Perales, acompañada de la alcaldesa Leitao y el alcalde de Concepción Álvaro Ortiz firmaron un protocolo de acuerdo para avanzar hacia una Política de Descentralización que promueve el desarrollo equitativo, sostenible y participativo en todo el territorio nacional.

Dentro de las acciones suscritas, se encuentran el fomentar y promover la participación activa y las capacidades locales; levantar y desarrollar la gobernanza multinivel; desarrollar e implementar medidas de probidad e innovación; e implementar medidas de seguimiento y evaluación de esta política.

En la jornada de cierre de la Asamblea, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez realizó una detallada exposición sobre la transparencia y probidad en la gestión municipal, apelando a la responsabilidad en el uso de los recursos públicos y su debido resguardo.

Finalmente, el presidente del Consejo Para La Transparencia, Bernardo Navarrete, expuso sobre la necesidad de subir los estándares de probidad, desarrollando una cultura de la transparencia, que permita a los ciudadanos conocer de mejor maneras lo que hacen sus autoridades en el ejercicio de su función pública.

Finalmente, la Asamblea de alcaldes y alcaldesas decidió de manera unánime respaldar una declaración a propósito del cierre de la siderúrgica Huachipato, que adjuntamos a continuación.

Alcaldesas y Alcaldes de Chile ante situación crítica de Huachipato

La siderúrgica representa el 24% de producción industrial en el Biobío, por tanto, es un motor de crecimiento económico importante para el desarrollo no sólo local, sino que de Chile en general, donde la amenaza de su inminente cierre podría elevar la tasa de desempleo (alrededor de un 12% en el Biobío), afectado, además, en tres puntos porcentuales el PIB regional, lo cual sería desastroso para la economía nacional.

Como Alcaldesas y Alcaldes de Chile, encabezados por la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao Álvarez-Salamanca, la situación que vive la empresa es, por decirlo claramente, catastrófica. Hoy, existe una competencia desleal con el acero proveniente desde China, más de 300 pymes se podrían ver afectadas y más de 22 mil empleos directos si la empresa cierra, eso sin contar los empleos indirectos, lo cual podría llegar a sumar más de 60 mil cesantes, lo que sepultaría a la Región del Biobío, algo que no podemos permitir.

En esa línea, es de suma urgencia sacar a Huachipato de la UCI y si bien este es un problema de arrastre de todos los gobiernos pasados, es relevante que hoy el Presidente Gabriel Boric junto a todas y todos nosotros, encuentre una pronta solución e intervenga para que se apliquen las salvaguardias en la Comisión Anti distorsiones que permita una competencia leal, aplicando un 33% para bolas de acero y un 25% para barras de acero, protegiendo así la industria presente en Talcahuano.

“Todos somos Huachipato” es la consigna adoptada en la Región del Biobío y que hoy se transforma en la consigna de las municipalidades de Chile, desde que se dio a conocer la noticia de su cierre – en solo tres meses- lo que nos lleva a luchar con más fuerza para lograr una pronta solución. Como Alcaldesas y Alcaldes lucharemos con unidad, porque nos debemos a nuestros votantes, no permitiendo que estos queden sumidos en la cesantía. Unidos logramos mayores cosas, algo que hemos comprobado a través del Asociativismo.

Necesitamos una pronta solución para evitar la cesantía. Hemos sumado fuerzas con los parlamentarios y parlamentarias y el Gobernador Regional del Biobío, puesto que nadie pensó que una de las empresas más sólidas y fuertes del país iba a llegar a esta crisis.

Como Jefes y Jefas comunales no queremos un plan B, ya que, reiteramos que no queremos una competencia desleal. No estamos hablando de proteccionismo, sino de una corrección del libre mercado que hoy nos tiene en esta incertidumbre.

Debemos ser enfáticos y actuar en bloque, sin mezquindades políticas, porque esos trabajadores y trabajadoras tienen diferentes ideologías políticas, pero un objetivo común: mantener sus trabajos y proteger la producción local, ya que el acero nacional es fundamental para la economía chilena, ya que proporciona empleo, impulsa la inversión en infraestructura y contribuye al crecimiento industrial de todo Chile.