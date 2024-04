Los chilenos más conocidos fuera del país

Chile es un país que cuenta con mucho talento, motivo por el que es fácil encontrar celebrities que destacan en sus respectivos campos. Actores, músicos o escritores se han convertido, a lo largo de las décadas, en figuras muy famosas dentro del panorama nacional. No obstante, el actual es un mundo globalizado, de modo que los medios se encargan, habitualmente, de dar a conocer a personajes que se convierten en iconos a nivel internacional. Y lo mismo ocurre con internet.

La red se ha convertido en el medio ideal para realizar transacciones con mayor comodidad o para acceder a plataformas dedicadas al ocio, así que podemos encontrar juegos en línea, como el póker, la ruleta o las máquinas tragamonedas, con relativa facilidad. No obstante, también sirven para compartir información y, de este modo, los usuarios están al día de lo que ocurre en todo el planeta. Visto así, no es de extrañar que algunas de las figuras más representativas del panorama cultural y artístico chileno se hayan dado a conocer fuera de nuestras fronteras.

Pablo Neruda

Pablo Neruda fue el pseudónimo de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, uno de los poetas de más proyección internacional que existen y que es recordado en el campo de las letras hispánicas. Su importancia fue tal que, en 1971, recibió el Premio Nobel de Literatura, aunque también consiguió otros títulos relevantes, como el doctorado honoris causa de la Universidad de Oxford. Por supuesto, en Chile también es conocido por su papel en la política nacional y por haber sido senador de la república chilena, pero en el resto del planeta es, en palabras de Gabriel García Márquez, “el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma”.

Alejandro Jodorowsky

Jodorowsky es un artista que ha realizado trabajos en el mundo de la literatura, pero también del cine y del teatro. Conocido por su vertiente más mística, psicológica y filosófica, cuenta en su haber la dirección de dos películas (El topoy La montaña sagrada), convertidas, a día de hoy, en cintas de culto. A nivel internacional, es recordado por haber colaborado con el famoso artista gráfico Jean Giraud (Moebius) en obras como El Incal o La casta de los Metabarones, pero también por haber sido el primer director en tratar de abordar la adaptación de Dune al cine, un proyecto polémico y gargantuesco que nunca vio la luz.

Pedro Pascal

En el panorama audiovisual actual, Pedro Pascal destaca como uno de los nombres más conocidos, y lo ha logrado por sus propios méritos. El actor chileno, que comenzó con pequeños papeles en cine y televisión, saltó a la fama al interpretar a Oberyn Martell en Game of Thrones. El siguiente paso fue conseguir el papel principal en The Mandalorian, una de las series más exitosas dentro de la franquicia Star Wars, y su consagración llegó con la adaptación del videojuego The Last of Us, serie que protagonizó junto a Bella Ramsey.

Isabel Allende

Concluimos la lista con Isabel Allende. Sobrina de Salvador Allende, se ha convertido en una de las escritoras más vendidas en todo el mundo. Sus libros se traducen a más de 42 idiomas y, en la actualidad, es la escritora viva más leída en todo el mundo.