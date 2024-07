Ante nuevo caso de grave agresión a docente, colegio de profesores interpela al congreso a tramitar con urgencia ley de convivencia, buen trato y bienestar educativo

Otro grave caso de agresiones físicas contra una docente, remece al Profesorado nacional, esta vez se registró en La Pintana, en la que una alumna del Colegio Mariano Latorre agredió a la Directora del establecimiento.

Santiago.- Tanto la comunidad escolar del establecimiento como el Colegio de Profesoras y Profesores están conmocionados ante esta situación, de inmediato sostuvieron reuniones con las autoridades locales como la Jefatura del DAEM, pero esto no es suficiente.

En Asamblea con la asistencia de todas las y los Presidentes Regionales del país junto con el Directorio Nacional del Gremio, interpelan al Congreso Nacional a que se tramite con urgencia la ley Convivencia, buen Trato y Bienestar Educativo; y que se disminuya su entrada en vigencia actualmente considerada en 12 meses una vez publicada en el Diario Oficial.

El Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, sostuvo que en la Asamblea se analizó la actitud de Chile Vamos y de Republicanos quienes en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados “votaron en contra, entregando argumentos muy alarmantes, pareciera que a ellos no les importa ni interesa que nuestros colegas todos los días estén sufriendo agresiones tan graves, que haya acoso, maltrato, que se generen situaciones extremas en las que docentes tomen la decisión de suicidarse por el acoso que sufrieron”.

El líder gremial docente informó que en la Asamblea con todos los presidentes Regionales concordó en “interpelar a estos sectores partidistas que dejen de lado la pequeña reyerta política, que dejen de lado la dicotomía Gobierno-oposición, este grave problema tiene que generar un acuerdo transversal para que se solucione. Interpelamos a todos los sectores políticos a que se apruebe el proyecto”.

El presidente Nacional del Gremio Docente destacó que esta es una de las razones por la que el profesorado a nivel nacional se movilizará el 7 de agosto “todas las regiones del país se han plegado a la manifestación por no más Agobio, Acoso, Maltrato ni agresiones”