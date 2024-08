Parlamentarios de Chile Vamos presentan propuestas en materia de migración ante la crisis de seguridad en Colchane

En respuesta a los recientes acontecimientos en Colchane, donde un militar fue agredido en el contexto de la crisis migratoria que afecta al país, la senadora Luz Ebensperger (UDI), el senador José Miguel Durana (UDI) y los diputado Andrés Longton y José Miguel Castro (RN) presentaron diez propuestas para fortalecer el control fronterizo y enfrentar de manera efectiva la creciente criminalidad y crimen organizado.

En el texto, dirigido al Presidente de la República, Gabriel Boric, los parlamentarios destacaron la urgente necesidad de tomar decisiones firmes para abordar la crisis migratoria y sus repercusiones en la seguridad nacional.

Respecto a eso, la senadora Ebensperger señaló que: “Es fundamental que el gobierno deje de lado las caricaturas y comience a expulsar administrativamente. Cada día inventan una nueva excusa, señalando que es difícil o casi imposible realizar expulsiones administrativas. El gobierno anterior, que tampoco fue excelente en esta materia, logró expulsar tres o cuatro veces más personas que este gobierno, y lo hizo con una peor ley. Insisto, hay que dejar de lado la ideología y pensar en el bien de todos, especialmente en la región que represento, Tarapacá”.

En tanto, el senador José Miguel Durana lamentó que haya nula reconducción de los inmigrantes irregulares por Bolivia, por lo tanto, realizó un llamado al Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, para que realice gestiones con el país altiplánico de tal forma que exista reciprocidad: “Chile y Bolivia tienen un Tratado de Paz y Amistad que data del año 1904 y por tanto, el cumplimiento de obligaciones debe ser por parte de ambas naciones y no solamente de nuestro país, por lo tanto, debe haber reciprocidad para que exista una buena relación bilateral”, precisó el legislador.

Asimismo, agregó que “los militares no tienen ninguna capacidad en las fronteras y que en el caso de Colchane, el militar no tenía el arma cargada porque no existe voluntad política para que usen sus armas de servicio y por lo mismo, no las emplean para no enfrentar las consecuencias de un proceso judicial largo y solitario”.

En paralelo, el diputado Longton, indicó que: “Las Fuerzas Armadas deben tener la capacidad de reconducir a los migrantes ilegales a los países de donde provienen. Sin embargo, para lograr esto, el gobierno debe ser firme con Bolivia y dejar sin efecto la resolución que firmó el director de Migraciones. Es crucial trasladar a los condenados a sus países de origen para que cumplan su pena allí, porque no ganamos nada expulsando a delincuentes de nuestro país si al día siguiente vuelven a ingresar por la frontera como si nada hubiera pasado.”

“Por eso, le pedimos al gobierno que, en lugar de presentar cifras alentadoras, se haga cargo de la realidad que enfrentamos respecto a la migración ilegal y el daño que está generando a nuestros compatriotas. Lamentablemente, no hay un freno porque una parte del gobierno sigue creyendo que la migración ilegal beneficia al país”, agregó el diputado.

Finalmente, el diputado José Miguel Castro afirmó que: “El reglamento de uso de la fuerza para lo que es infraestructura crítica es brutal, no deja hacer absolutamente nada, ¿y qué nos queda a los chilenos si es que a un militar le roban un fusil? Eso quiere decir que simplemente lo que pueden hacer es reconducir a las personas, por lo tanto una labor humanitaria. Yo me pregunto, ¿no es necesario entonces que declaremos como delito el ingreso clandestino para que los militares puedan detener, puedan llevar hasta su reconducción a las personas? Y también algo importantísimo que es registrar a los migrantes ilegales”.

Las propuestas incluyen:

Tipificación del Ingreso Clandestino: Propuesta para establecer como delito el ingreso clandestino al territorio nacional, con penas agravadas en casos de ingresos fraudulentos. Esta medida busca disuadir la migración irregular y permitir un control migratorio más efectivo, respetando el Derecho Humanitario Internacional. Policía Militar de Resguardo de Fronteras: Creación de un cuerpo especializado de policía militar para el resguardo fronterizo, similar a los modelos de países desarrollados. Este cuerpo se encargará de proteger la soberanía nacional y fiscalizar la política migratoria, utilizando tecnología avanzada para combatir el contrabando y el tráfico de drogas. Reconducción y Devolución Inmediata: Implementación efectiva de la reconducción o devolución inmediata de personas que ingresen clandestinamente al país, incluso en casos donde países vecinos, como Bolivia, se nieguen a recibir a estas personas. Sanciones al Tráfico de Personas: Tipificación penal del traslado de personas que ingresen clandestinamente o que sean víctimas de tráfico de migrantes, con el objetivo de desmantelar las redes de migración irregular y proteger los derechos de los extranjeros. Cerco y Medidas de Resguardo Fronterizo: Mejoramiento del resguardo fronterizo mediante la construcción de cercos, zanjas, y la implementación de tecnologías avanzadas como drones y cámaras térmicas para dificultar el ingreso clandestino al país. Campamentos de Permanencia: Creación de campamentos de transición para personas que hayan ingresado clandestinamente, evitando su desplazamiento dentro del país y facilitando su expulsión rápida. Eliminación de Restricciones para Devolución: Propuesta para dejar sin efecto la resolución que impide la reconducción o devolución inmediata de extranjeros que ingresen clandestinamente desde Bolivia, fortaleciendo la capacidad de control migratorio del país. Sanción a la Contratación Irregular: Tipificación del delito de contratación de personas extranjeras sin autorización para trabajar en Chile, con el objetivo de combatir la economía informal y la explotación de inmigrantes en situación irregular. Traslado de Extranjeros Condenados a Cárceles en sus Países de Origen: Propuesta para utilizar el Convenio de Estrasburgo de 1998 para trasladar a los extranjeros condenados en Chile a sus países de origen, aliviando la sobrepoblación carcelaria y asegurando el cumplimiento de las penas. Atribuciones Ampliadas para las Fuerzas Armadas en el Control de Fronteras: Otorgar a las Fuerzas Armadas facultades ampliadas para realizar reconducciones y controles preventivos en zonas fronterizas, fortaleciendo la seguridad y la efectividad en la prevención del ingreso irregular.

Los parlamentarios de Chile Vamos concluyeron la carta reafirmando su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y el control efectivo de la migración, instando a dejar de lado las diferencias políticas e ideológicas en favor de proteger al país y a su gente.