En Chile se reanudan los trabajos de actualización de la ley de juegos de azar

El Senado y el Congreso de Chile han comenzado nuevamente a trabajar en la actualización de la legislación sobre juegos de azar. El proyecto de ley en su versión actual debería haberse aprobado el año pasado, pero nunca sucedió.

La actual Ley n.º 032/2022, que supuestamente regularía los juegos de azar en línea, no agradó a los legisladores, ya que no cumple plenamente con los requisitos modernos. Es por eso que ambas cámaras del parlamento chileno no aprobaron esta ley y decidieron trabajar en su reforma.

Nuevas realidades del mercado de juegos de azar en Chile

Aunque en varias regiones de Chile operan casinos físicos, la mayoría de los aficionados a estos juegos prefieren jugar online. El mercado de iGaming en Chile y otros países de América Latina se está desarrollando activamente y la audiencia de este tipo de entretenimiento crece cada año.

Otros aspectos de la interacción con los establecimientos de juego virtuales no son menos sencillos. Depositar y retirar ganancias, buscar entretenimiento, recibir bonos: todo sucede de forma intuitiva. Sin mencionar que el juego en sí tiene reglas muy simples. Por lo tanto, incluso la persona más alejada de las tecnologías modernas no tendrá problemas para dominarlas.

No es sorprendente que todos estos factores hagan que los juegos de azar sean extremadamente populares. Y está bastante claro que las autoridades de Chile (así como de otros países) quieren obtener más control sobre este mercado en crecimiento para recibir dinero de los operadores en forma de impuestos y regalías.

Es por esta razón que el Parlamento chileno continúa trabajando para mejorar la ley, que debe cumplir con todos los requisitos modernos. Lo principal es que la ley debe aprobarse en un futuro próximo, ya que el mercado está cambiando rápidamente. Además, no estaría mal que el país consiguiera una fuente adicional de ingresos lo antes posible.