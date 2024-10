Por qué tener un seguro de asistencia al viaje

¿A quién no le gusta viajar? Probablemente, pocas personas que se atrevan a levantar la mano y decir a mí no; sin embargo, eso no significa que aquellos que sí aman hacerlo no pongan peros al momento de hacer maletas, pues saben que siempre es mejor realizarlas sintiéndose seguros y, para ello, lo más conveniente es contar con un seguro asistencia viaje.

Comprar un seguro de asistencia al viajero permite estar tranquilos en cuanto a algunas cuestiones que se describen a continuación:

Altos costos médicos

Cuando se sale de viaje nunca se está esperando pasarla mal, sin embargo, la posibilidad de enfrentar situaciones adversas siempre está presente y cubrir gastos médicos inesperados puede llegar a ser un verdadero dolor de cabeza.

En caso de sufrir alguna lesión o enfermedad durante el viaje y requerir atención médica, correr con los gastos puede llegar a ser realmente abrumador, sobre todo si se está en un país donde la atención médica es costosa para los extranjeros. Tener un seguro de viaje o contar con asistencia al viajero no solo da tranquilidad; también protege el bolsillo protegido.

Eventualidades por cancelación o retraso en los vuelos

Muchos viajeros no lo contemplan, pero, aunque no lo crean, los vuelos cancelados o retrasados son más comunes de lo que se piensa. Por tal razón, es recomendable contar con un seguro de viaje que cubra gastos adicionales tales como alojamiento, comida o transporte, en caso de que se presente alguna eventualidad con el vuelo y mientras se espera la próxima salida.

Extravío o pérdida total del equipaje

Si hay algo que puede arruinar por completo un viaje, es la pérdida o robo de este. Llegar al destino elegido y darse cuenta de que el equipaje no se encuentra en la cinta transportadora puede ser un verdadero suplicio, sobre todo, si en él se encuentran artículos de valor o esenciales.

Tener un seguro adecuado puede ser lo único que proporcione algo de tranquilidad en un momento como ese.

Emergencias familiares

No se sabe cuándo se va a presentar una emergencia familiar, pero si esta ocurre justo cuando se está de viaje, el dolor de cabeza puede ser mayor, pues si no se tiene un seguro de viaje con cobertura de cancelación por motivos familiares, se podría tener que regresar a casa para atender la emergencia y al mismo tiempo perder parte del dinero invertido en el viaje.

Asistencia legal

En caso de emergencia, contar con asistencia legal en el extranjero puede ser de gran ayuda, ya que es la ayuda que permitirá sortear las situaciones legales complejas sin tener que preocuparse demasiado, porque se está en manos de un especialista.

¿Cómo elegir un seguro de asistencia en el viaje?