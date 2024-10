Aduana de Punta Arenas descubre a viajero portando cerca de 40 mil dólares sin declarar

Se trata de un ciudadano argentino que ingresaba al país portando divisas por segunda vez en la misma semana, en esta ocasión con una cantidad superior a los USD$10.000 sin declarar.

Punta Arenas.- Fiscalizadores de la Dirección de Aduanas de Punta Arenas incautaron y pusieron a disposición del Ministerio Público a un viajero argentino que fue descubierto portando una cifra cercana al equivalente de 40.000 dólares en moneda extranjera que no declaró ante Aduanas, todo esto cuando ingresaba a Chile por el control fronterizo de Monte Aymond.

Alertados por un funcionario del SAG, con quien realizaron la revisión conjunta del vehículo, se realizó el procedimiento de fiscalización. El ciudadano extranjero indicó que portaba una cantidad cercana a los 5 mil dólares. No obstante, la experiencia de los funcionarios y la revisión de antecedentes les permitió determinar que ésta era la segunda vez que el sujeto ingresaba al país, también portando divisas. En la revisión se encontró una caja plástica con dólares, euros, documentos bancarios y sobres que también contenían dinero, en esta ocasión, por sobre los 10 mil dólares, por lo que debía ser declarada.

El total de las monedas extranjeras y los documentos llegó a USD$39.676, todo sin declaración, por lo que se procedió a realizar una declaración no voluntaria que, según la norma vigente, debe ser presentada a la Unidad de Análisis Financiero, y a informar inmediatamente a la Fiscalía local.

Cabe destacar que desde noviembre del 2023 la no declaración de dinero al ingresar al país en cantidades que superen los USD$10.000 constituye delito.

El Director Regional de la Aduana de Punta Arenas (S) , Elio Zúñiga Astudillo, indicó que “este caso es un ejemplo concreto de cómo el trabajo conjunto con el SAG y la experiencia de los fiscalizadores es efectiva en la persecución del contrabando de dinero. Es una alerta permanente que mantenemos en todas las aduanas del país y que se reforzó con los cambios normativos implementados el año pasado, cuando el porte dinero no declarado por sobre los diez mil dólares dejó de tener sanciones que se restringían a multas, para convertirse en delito. Todo esto tiene como finalidad la persecución del lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado.”

Por instrucciones de la Fiscalía, tanto el viajero como el dinero y documentos fueron entregados a Carabineros de Chile de la tenencia Monte Aymond, pasando a control de detención, instancia en la que el Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la detención ajustada a derecho. En la misma instancia el Fiscal formalizó la investigación por delito de contrabando. Se decretaron las medidas cautelares de arraigo regional y firma mensual, además de establecer una fianza de $10.000.000.