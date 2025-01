¿Cómo saber si un sitio web es seguro? La ciberseguridad y su importancia para los chilenos

Imagen: Unsplash

En la época actual, la denominada era digital, en Chile nos enfrentamos a un ambiente hostil dentro de la web, y visitar sitios web no seguros es un problema al que nos enfrentamos a diario. Actualmente, además, existen muchos servicios que se pueden aprovechar en línea, como servicios de Streaming, compras y ventas digitales, e incluso casinos en línea, todos ellos manejan datos personales muy delicados.

De hecho, para los ciberdelincuentes no es ni siquiera necesario que introduzcamos nuestros datos en una página web para obtenerlos, con entrar en una página web no segura, muchos de ellos tienen la posibilidad de ingresar a tu ordenador al entrar en páginas no seguras, es por ello que en este artículo te vamos a enseñar las características que debes ver cuando un sitio es seguro.

Señales de un sitio web seguro

Para saber si un sitio es seguro, debes identificar las siguientes señales:

1. Presencia del protocolo HTTPS

Lo primero que debes ver es la barra de navegación, y la presencia de HTTPS, siglas en inglés de: Hypertext Transfer Protocol Secure. La letra S al final de estas siglas en, es decir “https://” en lugar de http:// indica que el sitio es seguro. Además, suele aparecer un ícono de candado al lado de la dirección web. Esto significa que los datos que se comparten entre tu PC y el sitio están cifrados, es decir, al transmitirse, no se leerá tal cual, sino que se envía como un código muy difícil de descifrar.

2. Certificado SSL válido

Otra condición, es el certificado SSL (Secure Sockets Layer) el cual garantiza que el sitio que estás visitando ha sido verificado cuenta con una conexión segura. Para saber si la página tiene este certificado activo, debes hacer clic en el candado que aparece en la barra de direcciones para verificar la validez del certificado y asegurarte de que pertenece al sitio que visitas.

3. Dominio confiable

Ojo con la URL del sitio. Existen ciberdelincuentes capaces de crear clones de empresas reconocidas y utilizarlas en operaciones de phishing o incluso, podrías llegar a ellas por enlaces indexados en buscadores, los URL, suelen ser muy parecidos, pero nunca idénticos, y pueden tener variaciones (por ejemplo, “banccochile.cl” en lugar de “bancochile.cl”). Revisa cuidadosamente la ortografía y asegúrate de estar en el dominio correcto.

4. Políticas de privacidad claras

La mayoría de los sitios web cuentan con un documento llamado política de privacidad, suele ser difícil de leer, pero si tienes dudas de un sitio, podrías consultar este documento. Si un sitio no ofrece esta información, podría ser motivo de desconfianza.

5. Actualizaciones regulares y diseño profesional

El diseño puede ser delator, si el sitio web parece viejo puede ser que los dueños originales lo hayan abandonado. Además, este tipo de sitios suelen tener tecnología obsoleta, que es completamente vulnerable a ataques de malware.

La importancia de la ciberseguridad en Chile

En Chile y en Latinoamérica, el avance de la tecnología es vertiginoso, y esto ha catapultado los casos de infecciones por virus informáticos, ataques de Malware y Spyware, robos de identidad, phishing y demás.

El gobierno implementó ciertas medidas e iniciativas como la Ley de Protección de Datos Personales y además de diferentes estrategias de ciberseguridad nacional para disminuir estos riesgos, pero esto no es suficiente para detener el aumento de los ataques, hace falta mucho más, pero principalmente por parte de los propios usuarios, ya que estos ataques son muy difíciles de rastrear. La clave sigue siendo la educación, la cautela y el sentido común.

Uno de los sectores que más se ha beneficiado de la digitalización, pero que también debe extremar precauciones en materia de ciberseguridad, son los casinos online. Al gestionar información personal y financiera de los usuarios, estas plataformas deben contar con sistemas de protección avanzados, desde el cifrado de datos hasta estrictos protocolos de verificación de identidad.

Entre los atractivos que ofrecen estos sitios se encuentran las promociones especiales y los giros gratis, que permiten a los jugadores probar suerte sin arriesgar demasiado presupuesto. Sin embargo, antes de acceder a cualquier oferta, es indispensable verificar que el casino cumpla con los elementos básicos de seguridad descritos anteriormente: uso de HTTPS, certificado SSL, dominio verificado y políticas de privacidad claras.