Diputados Demócratas apoyó reforma de pensiones con cuestionamientos

Los parlamentarios que fueron clave en la aprobación de la idea de legislar, fueron críticos con algunos aspectos de la reforma, como el encaje y el préstamo, pero aseguraron que no podían dejar de lado el bienestar de los adultos mayores.

Valparaíso.- Los diputados y diputadas demócratas se alinearon mayoritariamente con la reforma de pensiones en beneficio de la ciudadanía, aunque expresaron críticas sobre ciertos puntos, como el encaje y el préstamo. También han cuestionado al gobierno por no respetar los acuerdos alcanzados y por su falta de disposición al diálogo en los últimos tiempos. A pesar de estos reparos, valoran aspectos positivos de la reforma, como el aumento de la PGU, la equidad entre hombres y mujeres, y la mejora de las pensiones, actualmente muy bajas, de los chilenos.

“Nosotros buscamos mejorar las pensiones y era importante resolver esta discusión, que ya se arrastra desde tres gobiernos. Lamento que las posturas tan extremas no hayan permitido llegar a un entendimiento. A pesar de ello, tuvimos cuestionamientos y revisamos con detalle el tema del encaje relacionado con las AFP”, señaló el diputado Miguel Ángel Calisto.

Por su parte, la jefa de bancada, Joanna Pérez, agregó: “Nosotros apoyamos en general el acuerdo, aunque hubo varias votaciones por separado. Nosotros dijimos que esta cámara iba a sesionar con o sin las bancadas obstruccionistas. Era importante que quedaran claras las aprensiones que mantenemos sobre algunos temas de esta reforma”.

“Para mí, es indignante la situación que hemos obligado a vivir a miles de adultos mayores por no ponernos de acuerdo en cómo mejorar sus pensiones. Por eso valoro este acuerdo, porque mejora las pensiones de miles de personas en nuestro país a través de la creación de un Seguro Social con un importante componente de solidaridad, que traerá más equidad entre hombres y mujeres”, puntualizó el diputado Jorge Saffirio.

Finalmente, la diputada Erika Olivera añadió: “Como diputadas y diputados, tuvimos el gran desafío de votar la reforma previsional, porque este Congreso no fue sido capaz de sacar adelante una reforma en diez años. Ya era hora, los adultos mayores y las mujeres estaban expectantes y a la espera de nuestras decisiones. Por lo tanto, apoyar una reforma previsional era lo más razonable para que aquellas personas que hoy reciben una pensión miserable puedan mejorar un poco su calidad de vida”.