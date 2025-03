Informe Comercial: exportaciones chilenas siguen creciendo en los primeros meses de 2025 impulsadas por cobre, frutas frescas, alimentos y servicios

En el período enero-febrero, los envíos de bienes y servicios registraron un avance de 5,8% y 25% respectivamente.

“Bajo estos rubros se han desarrollado grandes redes de proveedores de insumos y servicios para las industrias exportadoras, generando más y mejores empleos a lo largo de todas las regiones, permitiendo que más chilenos y chilenas se incorporen a la economía”, comentó la subsecretaria SUBREI Claudia Sanhueza.

Santiago, 12 de marzo de 2025. El sector exportador continúa mostrando cifras positivas durante los dos primeros meses de 2025: los envíos de bienes registraron un alza de 5,8% hasta los US$ 18.387 millones; mientras que las exportaciones de servicios subieron 25% en el período, totalizando US$ 587 millones. En ambos casos, los montos son los más altos para un período similar desde que existe registro, según el adelanto del Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

La subsecretaria Claudia Sanhueza destacó que, a pesar de los persistentes desafíos del escenario internacional, el comercio exterior del país arranca el año con resultados alentadores en todos los principales rubros de exportación, con importantes alzas en las ventas al exterior en la minería, los alimentos, las frutas frescas, los bienes industriales y los servicios. “Lo anterior es de gran relevancia por su aporte al desarrollo productivo y social del país, pues bajo estos rubros se han desarrollado importantes redes de proveedores de insumos y servicios para las industrias exportadoras, generando más y mejores empleos a lo largo de todas las regiones, permitiendo que más chilenos y chilenas accedan a los beneficios económicos del sector”, afirmó.

A nivel de rubros, la minería registró exportaciones por US$ 9.145 millones, anotando un alza de 8,2% comparado con igual período de 2024. El crecimiento del sector lo lideran los envíos de cobre con operaciones por US$ 7.970 millones, anotando un alza del 11,2%. Otros envíos mineros al alza fueron el oro que sumó despachos por US$ 427 millones (+99%) y el concentrado de molibdeno con envíos al exterior por US$ 137 millones (+48%), que ayudaron a contrarrestar la baja registrada por los envíos de carbonato de litio (-48%), que totalizaron envíos por US$ 304 millones.

El sector frutícola, por su parte, anotó operaciones por US$ 3.626 millones, sentando así un valor récord para un período similar. Este monto representa, además, un incremento de 5,3% en comparación con el mismo período de 2024, representando el 19,7% de las exportaciones totales del país. Las cerezas frescas lideran el crecimiento de las ventas al exterior, con envíos por US$ 2.641 millones, lo que supone un incremento de 10% respecto a 2024. Otros envíos del sector que marcan alzas en el período son las paltas (+131%), ciruelas (+28%), nectarines (+28%), manzanas (+51%), zarzaparrillas (+73%) y arándanos rojos (+231%), entre otros.

Los alimentos procesados alcanzaron envíos por US$ 2.291 millones, lo que representa un aumento de 4,6% en comparación a los dos primeros meses de 2024. Este crecimiento se atribuye principalmente al incremento en las exportaciones de mejillones (+29%), filetes de jibia (+1.071%%), salmónidos (+3,2%), arándanos congelados (+23%), frutillas congeladas (+1,4%%) y carne de ave (+34,5%). Y los alimentos orgánicos, en tanto, sumaron envíos por US$ 126 millones, exhibiendo un alza del 16% frente al periodo enero-febrero de 2024.

Los envíos de vinos sumaron retornos por US$ 226 millones, exhibiendo una contracción de 11% frente a igual período de 2024 (-US$ 29,2 millones), debido al descenso de las exportaciones de vinos a granel y algunos vinos embotellados. No obstante, se aprecian importantes alzas en las mezclas de vinos tintos con Denominación de Origen (DO) embotellados, vinos rosados, espumantes y en las variedades Chardonnay con uvas orgánicas embotellado, Pinot Blanc embotellado y Cabernet Sauvignon con uvas orgánicas embotellado.

La industria forestal totalizó embarques por US$ 1.056 millones en su conjunto, incrementándose en un 3,1% frente a los dos primeros meses de 2024. El aumento se atribuye al crecimiento en las exportaciones de celulosa (+16,1%) y cartulinas (+9,2%), las que compensaron en gran medida las contracciones en los envíos de chips de madera (-16,3%), madera aserrada (-4%) y tableros de fibra de madera (-1,8%).

Servicios

En los dos primeros meses de 2025, un total de 165 diferentes prestaciones de servicios fueron exportadas, con 98 de ellas anotando un alza respecto a 2024. Las principales exportaciones de este sector fueron el hosting de sitios web con envíos por US$ 74,5 millones (+93%), seguido por la gestión administrativa de empresas con US$ 62 millones (+266%), la asesoría en marketing con US$ 53 millones (+249%), mantenimiento y reparación de aparatos aéreos con US$ 51 millones (-39%), y la asesoría en tecnologías de la información con US$ 24 millones (+14%).

En cuanto a los servicios que más crecieron en el período sobresalen la asesoría en gestión administrativa de empresas (+266%), la asesoría en marketing (+249%), el hosting para sitios web (+93%), los servicios de comisionista comercial (+84%), el soporte logístico inbound y outbound (+98%) y la filmación de películas mediante técnicas de animación (+206%).