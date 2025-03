CLAPES UC entrega informe: “Radiografía a la Delincuencia en Chile: Desafíos Comunales”

El estudio entregado ayer, donde se analizan 20 comunas, fue comentado por el gobernador de la región Metropolitana y los alcaldes de Providencia, Quinta Normal, Santiago y Maipú.

A nivel nacional desde la pandemia los delitos se han recuperado de manera importante, aumentando relativamente más aquellos más violentos y que causan mayor connotación social, pero ¿en las comunas se evidencia el mismo resultado?

Es lo que el nuevo estudio de CLAPES UC, “Radiografía a la Delincuencia en Chile: Desafíos Comunales”, buscó responder. En éste se analizaron 20 comunas, las que presentan los mayores problemas de delincuencia, de las cuales 8 pertenecen a la región Metropolitana.

En el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad Católica se desarrolló un seminario al que asistieron diversas autoridades para analizar el estudio y comentar qué se está haciendo para enfrentar la delincuencia.

El primero en intervenir fue el director de CLAPES UC, Felipe Larraín, quien afirmó que la delincuencia ha surgido en los últimos años como la principal preocupación de los chilenos. En este contexto dijo que “el rol de las municipalidades se vuelve crucial. Realizar planes de seguridad bien organizados y preparados para los problemas específicos que cada comuna presenta es importante para enfrentar este flagelo”.

Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES UC y quien lideró este informe, explicó que “estudiamos los delitos agrupados en violentos, asociados a la ley de drogas, a la ley de armas y aquellos no violentos contra la propiedad”. Indicó que se puede concluir que “hay gran heterogeneidad entre regiones y comunas, mientras las causas de los resultados son múltiples y deben analizarse con mucho cuidado para lograr soluciones eficientes”.

Panel de discusión

Tras las exposiciones se realizó un panel de debate moderado por la coordinadora legal de CLAPES UC, Karin Moore, donde participaron el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego; y los alcaldes de Providencia, Jaime Bellolio, de Quinta Normal, Karina Delfino, de Santiago, Mario Desbordes y de Maipú, Tomás Vodanovic.

Las autoridades coincidieron en que este informe permite visibilizar la realidad en cada comuna y región, lo que ayuda a buscar soluciones concretas y a la medida.

El gobernador Orrego sostuvo que “si no nos ponemos de acuerdo para enfrentar todos los ámbitos no habrá solución y el que crea que hay una sola medida para enfrentar este tema está muy equivocado”. “Este es un año de elecciones y vamos a escuchar muchas soluciones fáciles, pero todos los que hemos tenido responsabilidad sabemos que no hay atajos para el trabajo duro y serio”, aseveró.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, afirmó que en su comuna si bien han bajado los delitos totales, ha subido la violencia y la organización de los mismos. Por tanto, propuso que “se debe seguir recuperando los espacios públicos, esto es fundamental”. Agregó que los alcaldes “necesitamos mayores atribuciones para que los decomisos, por ejemplo, no tengamos que hacerlos con la presencia de Carabineros”.

Para la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, es “muy importante que podamos poner esta discusión en términos serios para poder abordarla en todas sus magnitudes”. Agregó que “lo que de verdad cambia la aguja frente al aumento de la delincuencia es la prevención. Es importante que demos esta discusión sin caricaturizarla.” Coincidió con el alcalde Bellolio en que “en esto es muy importante la recuperación de los espacios públicos”.

A juicio del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, “no hay un aumento en la percepción de seguridad, cortémosla con eso; sí hay un incremento en los delitos violentos”. Llamó a los candidatos presidenciales a “concurrir todos a un mínimo común para que tengamos un gran acuerdo nacional en seguridad pública en el próximo gobierno”.

Mientras que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, sostuvo que “hoy tenemos un acuerdo importante que es entender que la profunda crisis de seguridad que estamos enfrentando como país es algo real, no es un invento mediático y que requiere del trabajo serio y riguroso de los distintos actores e instituciones”.