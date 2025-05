DGMN renueva convenio de colaboración operativa con Aduanas

La alianza permite apoyar la labor de los fiscalizadores aduaneros en el control de las armas y elementos permitidos por la Ley 17.798.

Un nuevo convenio de cooperación fue firmado por la Dirección General de Movilización y el Servicio Nacional de Aduanas, entre el director de la DGMN General de Brigada Jorge Hinojosa Riquelme y la Directora Nacional Alejandra Arriaza Loeb.

Este nuevo acuerdo permitirá a Aduanas obtener en línea y en forma gratuita, a través de la plataforma de la DGMN, certificados de elementos no controlados por la ley de control de armas. Estos certificados podrán ser exigidos siempre por Aduanas para verificar que los elementos declarados no están sujetos a dicho control. Todo ello, con el propósito de apoyar la labor de los fiscalizadores de la Aduana.

Además, la DGMN ha elaborado y puesto a disposición un manual gráfico que permite a los fiscalizadores de Aduanas la correcta identificación entre los elementos indicados en estos certificados y los elementos presentados para su control al ingresar al país.

Asimismo, los funcionarios podrán solicitar la opinión técnica a los peritos de la DGMN, en caso de dudas de la correspondencia entre los elementos incluidos en el certificado y las mercancías controladas.

Por último, el convenio permitirá la capacitación y certificación anual a funcionarias y funcionarios de Aduanas, destinada a la entrega de conocimientos y herramientas para identificar los elementos controlados o prohibidos y aquellos que no están sujetos al control de la Ley N° 17.798.

La Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, destacó “que nos va permitir fortalecer el trabajo conjunto, y el trabajo de nuestras funcionarias y funcionarios todos los días en los puntos de control, para mejor y optimizar nuestra labor en la lucha contra el crimen organizado, el contrabando y los demás ilícitos que pueden afectar a nuestro país”.

Por su parte, el Director de la DGMN, General de Brigada Jorge Hinojosa, explicó que “este es un trabajo colaborativo e interangencial que pretende fortalecer los estándares de control de los elementos considerados en la ley de control de armas y explosivos. Para poder ejecutar de mejor manera esto, se ha entregado un manual para que cada fiscalizador de Aduanas tenga las herramientas concretas con la cual pueda determinar qué elemento está siendo fiscalizado”.

En el marco de este trabajo, entre enero y diciembre del 2024 los fiscalizadores de Aduanas incautaron, en todo Chile, 11.778 piezas y partes de armas, 43 armas de fuegos, 4.379 armas de fogueo y 3.747 municiones.

Desde el año 2022 la Dirección General de Movilización Nacional y el Servicio Nacional de Aduanas mantiene convenios de cooperación vigentes, lo que se ha visto reforzado por los lineamientos que entrega la Política y Plan Nacional contra el Crimen Organizado del Gobierno.