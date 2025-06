Almirante Fernando Cabrera asume la Comandancia en Jefe de la Armada

Con la Condecoración «Presidente de la República» en el Grado de «Collar de la Gran Cruz», que le impuso la máxima autoridad del país, desde hoy, el Almirante Cabrera conducirá la Institución por los próximos cuatro años.

En el Patio del Buque de la Escuela Naval “Arturo Prat”, el Almirante Fernando Cabrera Salazar asumió como nuevo Comandante en Jefe de la Armada de Chile, este miércoles 18 de junio, en una solemne ceremonia relevando al Almirante Juan Andrés De La Maza.

El significativo acto fue presidido por el Presidente de la República, Gabriel Boric y contó con la presencia de la Ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano; Comandantes en Jefes de las Fuerzas Armada e Instituciones de Orden y Seguridad; el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein; el Subsecretario de Defensa, Ricardo Montero y Oficiales Generales del Alto Mando Naval.

Tras el izamiento del Pabellón Nacional, el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein dio lectura a los Decretos Supremos, mediante el cual se oficializó el retiro del Almirante De La Maza, quien culmina una destacada carrera de 40 años al servicio de la Institución, y se concretó el nombramiento del Almirante Cabrera como nuevo Comandante en Jefe.

Posteriormente, y en uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia, se procedió al arriado de la Insignia de Mando del Almirante saliente, con honores de pito y corneta, incluyendo una salva de 17 cañonazos. A continuación, se desplegó la Insignia de Mando del Almirante Cabrera, simbolizando el traspaso oficial de la conducción institucional.

Luego el Almirante De La Maza, se dirigió a los presentes realizando una reseña de su labor durante los cuatro años al mando de la Institución: “Nunca imaginé lo que me depararía el destino, al asumir el 18 de junio del 2021 la Comandancia en Jefe de la Armada, un desafío que, al finalizar mi mandato a la cabeza de la Institución, me doy cuenta de que sabiamente mi querida marina me preparó para ir teniendo cada vez mayores responsabilidades”.

Asimismo, dedicó palabras al Almirante entrante, señalando que: “A mi sucesor, el flamante investido como nuevo Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera Salazar, a quien conozco desde hace más de 40 años y que estoy seguro que sabrá llevar adelante esta alta responsabilidad, ya que cuenta con una dilatada trayectoria profesional y liderará los desafíos del futuro cada vez más demandantes, no se olvide que lo que ha hecho grande a la marina es su gente, cuídela, escuche sus inquietudes y respételas, ya que son el motor institucional. Le entrego la guardia con la satisfacción del deber cumplido y sólo la historia juzgará si lo obrado estuvo a la altura de las expectativas de la dotación”.

Posteriormente, el Presidente Gabriel Boric, impuso la Condecoración «Presidente de la República» en el Grado de «Collar de la Gran Cruz», a quien conducirá la Institución por los próximos cuatro años.

Finalmente, el nuevo Comandante en Jefe de la Armada, indicó que “Con gran orgullo asumo hoy el mando de nuestra gloriosa Institución, con el convencimiento que está conformada por hombres y mujeres de excelencia, con una profunda vocación de servicio y de un elevado compromiso profesional”.