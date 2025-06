ARCHI se une al “Pacto Invisibles” para dar voz y apoyo a los deportistas de Olimpiadas Especiales camino a Santiago 2027

Frente a décadas de invisibilidad mediática y respondiendo al urgente llamado que hizo Olimpiadas Especiales Chile a los medios de comunicación, la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, se comprometió a difundir a través de sus radioemisoras en todo el país, la potente Campaña: Pacto Invisibles.

Santiago.- Se trata de una campaña iniciada en el marco de la preparación para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027, los cuales se constituirán en los más importantes y los primeros en la historia de Latinoamérica.

Dicha campaña busca relevar y poner el sitial de honor que corresponde a los atletas de Olimpiadas Especiales que, muchas veces, luego de un arduo trabajo, esfuerzo sin límites e incluso triunfos a nivel mundial, han conseguido “cero minutos” de aparición y espacio en los medios de comunicación.

“Nos parece una situación injusta, destacados atletas chilenos que día a día se esfuerzan y son un ejemplo de superación para toda nuestra sociedad no pueden ser invisibles, son líderes que aportan valores no solo a los niños y niñas de Chile, sino que también a los adultos, por lo tanto los radiodifusores asociados en ARCHI, hemos dicho sí a esta invitación, no podemos estar ausentes. Apoyaremos y seremos parte de Pacto Invisibles”, dijo el presidente de ARCHI, Cristián Gálvez, quien estuvo presente en el lanzamiento de la campaña.

Gonzalo Escobar, campeón mundial de snowboard, sostuvo que “esta oportunidad es super importante porque vamos a mostrar una campaña que no se ha hecho nunca. Les pido, representando a todos los atletas de Olimpiadas Especiales de Chile y de toda América Latina, que nos muestren, que no sea solamente fútbol, porque existen atletas con discapacidad que día a día nos esforzamos, nos entrenamos , trabajamos y tenemos los mismos derechos que nos muestren y que seamos más visibles en la radio, televisión noticias, matinales”.

En tanto, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó que “es un desafío poder visibilizar a nuestros atletas, poder tenerlos presentes en los medios de comunicación, tener este tema como conversación permanente, así es que agradecemos la disposición de los medios para sumarse a esta iniciativa que nos hace mantenernos trabajando de manera colaborativa”.

Finalmente, Carolina Picasso, presidenta de Olimpiadas Especiales Chile, precisó que el llamado que están haciendo a los medios es “que se sumen a ampliar la mirada de los deportistas, existen deportistas que trabajan muy fuertemente no solamente en la cancha, sino que también fuera de la cancha, todos los días, para superar todas las barreras que enfrentan en la educación, trabajo, salud. Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la creación de cultura en el país y eso es lo que buscamos rumbo a Santiago 2027”.

Según cifras proporcionadas por la organización, en el último semestre, los noticieros y espacios deportivos han entregado cero minutos para los atletas con discapacidad intelectual.

Sobre Pacto Invisibles

Pacto Invisibles invita a todos los medios de comunicación, periodistas, editores y lideres de opinión a sumarse activamente. No como un gesto de buena voluntad, sino como una acción ética ineludible. El compromiso indica que “la historia nos está mirando, y la forma en que tratamos a nuestros deportistas más invisibilizados será́ parte del legado que dejemos como sociedad”.

Este Pacto se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales: Diversidad e Inclusión, Rol social del periodismo, Relevancia histórica de Santiago 2027 y Compromiso activo de colaboración.