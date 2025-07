INE comienza a aplicar por primera vez una encuesta sobre diversidades sexuales y de género

El operativo estadístico responde a la necesidad de información sobre este segmento de la población. Se podrá responder hasta septiembre en el portal web del INE, la participación es voluntaria, es autoaplicado y cuenta con medidas especiales para proteger la identidad de quienes la contesten.

En lo que marca un hito en la producción estadística del país, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) aplicará entre julio y septiembre de este año, por primera vez en su historia, una encuesta para generar estadísticas sobre las diversidades sexuales y de género, y así ayudar a cubrir las necesidades de información sobre la materia que han planteado la sociedad civil organizada, la academia, los servicios públicos y los organismos internacionales.

Se trata de la Encuesta Web Diversidades, un operativo estadístico autoaplicado, con participación voluntaria, que se responde en línea, el que estará disponible desde este viernes 11 de julio en el portal del INE, www.encuestadiversidades.cl, y en el cual podrán participar todas las personas mayores de 14 años que se sientan pertenecientes a las diversidades sexuales y de género, residentes en Chile.

Qué se preguntará

La encuesta permitirá obtener datos sobre las características sociodemográficas de las diversidades sexuales y de género en torno a ejes como familia, redes de apoyo, educación, trabajo y salud, entre otros.

Para ello, el cuestionario consta de 8 módulos, con secciones que, en algunos casos, contienen preguntas que solo pueden responder las personas mayores de 18 años y para las cuales se solicita consentimiento. Por lo mismo, dependiendo de lo anterior, hay un mínimo de 54 preguntas y un máximo de 87, las que se deberán poder responder entre 15 y 20 minutos.

Los 8 módulos mencionados cubren la caracterización personal, la identidad de género y orientación sexual, nivel educativo, situación ocupacional y trabajo sexual, la salud mental y autolesiones, la discriminación y violencia, participación y redes de apoyo, y una sección de comentarios finales, donde la persona podrá mencionar algún tema no cubierto en el cuestionario.

Cómo se construyó el cuestionario

Debido a que se trata de un tema innovador -que no había sido abordado por el INE- y a la sensibilidad de los temas abordados, la preparación de la encuesta y la construcción del cuestionario tomó en consideración las experiencias en la materia de otros países, y contó con la participación y apoyo de la academia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Minecon) y, especialmente, de la sociedad civil, con 38 organizaciones sociales de las diversidades sexuales y de género, de distintas partes del país.

Protección de la identidad y de los datos

Al igual que todas las mediciones que realiza el INE, la Encuesta Web Diversidades se rige por el Secreto Estadístico, es decir, cuenta con estrictos controles de divulgación de datos para garantizar que ninguna persona que participe pueda ser identificada según sus respuestas. Además, no se preguntará ni el nombre de la persona ni su dirección o su RUT.

La encuesta cumple, además, con la Ley 19.628 sobre protección de datos personales y los principios de la ISO 27001, respecto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad.

La Dirección Regional de Aysén del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), habilitó un punto diverso, es decir, un espacio con acceso a internet donde las personas pueden responder el cuestionario. La dirección del punto diverso es Baquedano 484 – Coyhaique, y se encuentra abierto al público de lunes a jueves de 09:30 a 12:30 y de 14:30 a 17:30 hrs, y los días viernes de 09:30 a 12:30 y de 14:30 a 17:00 hrs.

Ante dudas o consultas sobre la encuesta, la comunidad puede comunicarse al teléfono 232643100 o al correo electrónico ine.coyhaique@ine.gob.cl.

Más información en www.encuestadiversidades.cl