¡No Caigas! SERNAC detecta suplantación de identidad en plataformas que simulan ser oficiales

Los casos reportados corresponden a la empresa de calzado Belsport y la aerolínea Jetsmart.

Considerando la naturaleza de estafa, el Servicio derivará todos los antecedentes al Ministerio Público.

El llamado a las y los consumidores es a verificar la autenticidad de los sitios web y perfiles en redes sociales, antes de realizar una acción.

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) se encuentra constantemente monitoreando los diferentes mercados para verificar el cumplimiento de la Ley del Consumidor (LPC).

En este contexto fue que, tras notificaciones de dos proveedores, se pudo identificar dos situaciones fraudulentas, donde se suplantan la identidad de empresas reales, utilizando prácticas que buscan engañar a los consumidores y poner en riesgo su seguridad, tales como sitios webs falsos o utilizar la imagen de sus representantes.

En específico, los casos reportados a la entidad fiscalizadora corresponden a la empresa de calzado Belsport y la aerolínea JetSMART:

Belsport: La empresa detectó el funcionamiento del sitio fraudulento www.tiendabelsport.cl, el cual utiliza de forma indebida su marca, afectando su imagen y generando confusión entre los consumidores, al simular incluso sus canales de atención. Cabe señalar que anteriormente ya había denunciado el sitio www.belsports.cl, que actualmente se encuentra dado de baja.

JetSMART: La aerolínea informó sobre la suplantación de identidad de su representante legal, Estuardo José Ortiz Porras, a través de perfiles falsos en las plataformas LinkedIn y X. Estos perfiles respondían a reclamos de consumidores solicitando datos personales. JetSMART ya presentó una denuncia por este hecho ante el Ministerio Público.

Considerando la naturaleza de estafa y la suplantación de identidad que se pudo conocer, sumado al riesgo que esto implica para las y los consumidores, durante esta semana SERNAC derivará todos los antecedentes de ambos casos al Ministerio Público, con el objetivo de que puedan perseguir las responsabilidades correspondientes, independientemente de las denuncias ya realizadas por las empresas afectadas.

En este sentido, el Servicio realiza un llamado a las personas consumidoras a verificar la autenticidad de los sitios web y perfiles en redes sociales, y evitar entregar información personal a terceros no verificados, además de no pagar o realizar transferencias en caso de no estar seguros de la veracidad de una página.

Para más recomendaciones, las y los consumidores pueden visitar el sitio web del SERNAC, donde encontrarán un especial con mayor información.