¿El mayor reto del e-commerce? La logística y la última milla

No sé si te ha pasado, pero uno compra algo por internet y espera que llegue al día siguiente como por arte de magia. Y claro, cuando llega rápido, todo está bien. Pero si se atrasa… ya empiezas a pensar mal del servicio. Eso, precisamente, es el dilema de muchas empresas de e-commerce: cómo hacer que la entrega final —la última milla— sea rápida, eficiente y sin errores. Y no es tan fácil como suena.

En ciudades como Santiago, por ejemplo, el tráfico puede ser una pesadilla. A eso súmale calles estrechas, horarios complicados y edificios donde el repartidor tiene que dar mil vueltas para poder dejar un pedido. Ahora imagina eso multiplicado por miles en fechas como Navidad. Ahí es donde todo se pone realmente a prueba.

La logística interna también importa (y mucho)

Antes de que el paquete llegue al cliente, hay un mundo dentro de las bodegas. Ahí se mueve todo: cajas, pallets, productos que entran y salen a toda velocidad. Si algo se atasca ahí, ya perdiste tiempo y probablemente también la paciencia del cliente.

Y sí, en ese proceso hay herramientas que marcan la diferencia. Las transpaletas, por ejemplo, son básicas. Las manuales sirven para recorridos cortos y cuando no hay tanto peso. Las eléctricas, en cambio, te salvan cuando tienes que mover cosas pesadas o en cantidades grandes.

¿Comprar o arrendar transpaletas? Ahí está la cuestión

Comprar equipos suena bien, pero no siempre es la mejor idea. No todas las empresas tienen el capital para hacerlo, y menos aún para mantenerlos funcionando como se debe.

Por eso, el arriendo de transpaletas se ha vuelto súper común. ¿La razón? Flexibilidad. Si necesitas más equipos porque se te viene una campaña fuerte, los arriendas. Si baja la demanda, los devuelves. Sin dramas, sin gastos de mantenimiento, sin preocuparte por tenerlos guardados ocupando espacio.

Lo eléctrico gana de lejos

Cuando el volumen crece, el arriendo de transpaletas eléctricas es otro nivel. Aceleran todo y evitan que el equipo se desgaste tanto físicamente. En operaciones grandes, marcan la diferencia.

Y lo mejor es que puedes tenerlas justo cuando las necesitas, sin tener que hacer una compra gigante ni comprometer el presupuesto.

Ejemplos reales: funciona

Las tiendas online en Chile, durante el CyberMonday, pueden duplicar su capacidad de operación solo arrendando transpaletas extra por unas semanas. No solo logran así despachar todo a tiempo, sino que además se ahorran un montón de dinero que habrían gastado en compras innecesarias.

Si trabajas en e-commerce, sabes que la última milla es clave. Y todo parte por cómo se organizan internamente las entregas. Contar con equipos que se adapten a tu flujo de trabajo, especialmente si no necesitas comprarlos, puede marcar la diferencia entre cumplir o quedar mal.

Arrendar transpaletas, sobre todo eléctricas, es una de esas decisiones que parecen pequeñas, pero que a largo plazo te permiten crecer sin estresarte por cada alta de demanda.