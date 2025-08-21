Iniciativa de Conecta Mayor UC, UC y “El Mercurio”: “100 Líderes Mayores” inicia sus postulaciones para la quinta edición

Hasta el martes 26 de agosto estará abierta la convocatoria que reconoce a personas desde 75 años que están generando un impacto en Chile o en sus comunidades, a través de www.lideresmayores.cl.

Hasta el 26 de agosto se puede postular a la quinta edición de “100 Líderes Mayores”, iniciativa de Conecta Mayor UC, ”El Mercurio” y la Pontificia Universidad Católica de Chile que busca destacar a personas mayores que aportan al desarrollo del país y lideran cambios sociales gracias a su talento y experiencia.

Los candidatos deben ser personas de 75 años o más que se hayan destacado en el último año derribando prejuicios asociados a la edad. Para esto la iniciativa cuenta con cinco categorías: Ciencias y Humanidades; Cultura y Artes; Economía y Oficios tradicionales; Labor comunitaria y Política, y Vida saludable y Deportes. Las postulaciones se realizan a través del sitio web www.lideresmayores.cl, espacio donde también se pueden conocer y disfrutar las historias de líderes mayores de las ediciones anteriores.

“La edad no es un límite para impactar y así lo han demostrado los 400 Líderes Mayores de las ediciones anteriores, donde hemos podido conocer y apreciar historias de mucha colaboración y de poder transformador. Queremos seguir difundiendo esos ejemplos de todos las regiones del país, porque la pasión no tiene fecha de vencimiento. El llamado es a despojarse de los prejuicios y con una mirada amplia y generosa reconocer el empuje y optimismo de las miles de personas mayores que hoy trabajan por Chile”, explica Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor UC.

De la Región de Aysén, algunos Líderes Mayores reconocidos han sido el tejuelero y dirigente comunitario de Tortel, Olegario Hernández y la escritora Rosa Gómez, entre otros.

Los cien finalistas se presentarán en una Edición Especial publicada en “El Mercurio” y se reunirán en noviembre en una ceremonia en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que será transmitida por EmolTV y en el canal de YouTube de TVN.

El jurado está compuesto por representantes de organizaciones auspiciadoras y colaboradoras donde, además, cinco Líderes Mayores de la versión anterior serán los encargados de representar a los 400 destacados que ya lleva la iniciativa. Para el 2025, esta misión estará a cargo del tenista Jaime Fillol; la periodista Mónica González; Marta Loyola, dirigente social de la comuna de Colina, Región Metropolitana; el dirigente empresarial Peter Hil, además de la actriz y humorista, Gloria Benavides.

Fundación Conecta Mayor es una organización de la Pontificia Universidad Católica de Chile que busca promover la integración social y el empoderamiento de las personas mayores, a través de la inclusión digital y de un cambio cultural en torno a la vejez. Su trabajo se enfoca en el diseño de servicios, programas y herramientas tecnológicas inclusivas y de muy fácil acceso, y de metodologías de aprendizaje digital para empoderar y potenciar la autonomía de las personas mayores. Además, busca impulsar un cambio cultural para resignificar la vejez, participando activamente del debate público, creando campañas que rompen con estereotipos y prejuicios y fomentando el encuentro intergeneracional.