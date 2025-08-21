Chile rindió homenaje al prócer de la patria en su nuevo natalicio

Con la presencia de las principales autoridades del país, se conmemoraron los 247 años del natalicio del Capitán General Bernardo O´Higgins Riquelme, en la explanada de Chillán Viejo, acto que encabezó el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la ministra de la Defensa Nacional, Adriana Del Piano, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, parlamentarios, representantes del poder judicial y entidades cívicas de Ñuble.

Ñuble.- La ceremonia contó con la colocación de ofrendas florares que diversas instituciones cívico militares depositaron a los pies del monumento ecuestre del prócer, un esquinazo de los grupos folclóricos de las comunas ñublensinas, así como un desfile de honor que incluyó el paso de la Escuela Militar, Naval, Aviación y Carabineros, además de unidades pertenecientes a la II División Motorizada y una decena de estamentos civiles que, visiblemente orgullosos, se hicieron parte del homenaje al Padre de la Patria.

Con esta ceremonia, así como una serie de conmemoraciones a nivel nacional, el Ejército de Chile reconoce y honra la figura de Bernardo O’Higgins como precursor de la Independencia de Chile, militar y gobernante.