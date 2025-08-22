¡Ojo! La CMF advierte sobre 12 plataformas de criptomonedas no reguladas en Chile

El ente regulador alertó que estas empresas no cuentan con autorización ni supervisión bajo la Ley Fintec N°21.521, por lo que no puede fiscalizarlas ni sancionarlas.

Durante la última semana, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó un nuevo listado de plataformas de inversión que operan con criptomonedas sin regulación en Chile.

En total son 12 empresas sobre las que el organismo no tiene facultades de control, ya que no están inscritas ni autorizadas conforme a la Ley Fintec.

En los últimos años, las criptomonedas han ganado popularidad en Chile, impulsadas por el interés de los inversionistas en diversificar sus portafolios y por la búsqueda de alternativas frente a la volatilidad de los mercados tradicionales.

Cada vez más personas utilizan activos como Bitcoin, Ethereum o stablecoins no solo como inversión, sino también como medio de pago y remesas internacionales.

Este crecimiento ha estado acompañado por el surgimiento de exchanges y plataformas reguladas locales como Cryptomarket, que garantizan un uso seguro y responsable.

Plataformas señaladas por la CMF

De acuerdo con el comunicado oficial, estas son las plataformas mencionadas:

Koddpa

GROKR Exchange

HCTX

INVERTEO

Crypto

bond

Iyovia

VenturyFX

Mod Mount Ltd

TradeEU GLOBAL

Eronto

BAM NPV

La CMF enfatiza que, antes de invertir en este tipo de plataformas, es fundamental realizar una verificación exhaustiva de la empresa y de los productos que ofrece.

Entre las medidas preventivas que sugiere están:

Consultar el sitio web de la CMF para confirmar si la empresa está registrada y supervisada en Chile, así como identificar a las personas responsables de su administración.

Usar buscadores en internet para detectar reclamos o comentarios negativos, incluyendo búsquedas con el nombre de la empresa, de sus directores y de los productos de inversión que promueve.

Preferir siempre plataformas reguladas

La advertencia se enmarca en el considerable número de denuncias por estafas y fraudes relacionados con inversiones en criptomonedas, donde plataformas sin registro suelen operar desde jurisdicciones extranjeras y ofrecen rentabilidades poco realistas para captar a inversores desprevenidos.

En ese sentido, la ley Fitec propone establecer un marco general que fomente la prestación de servicios financieros mediante el uso de medios tecnológicos por parte de los proveedores que se rijan por ella.

Usar plataformas reguladas con presencia regional como Cryptomarket para el intercambio de Bitcoin y otras monedas populares es fundamental para proteger las inversiones y minimizar el riesgo de fraudes o pérdidas.

Los exchanges y proveedores supervisados por autoridades financieras deben cumplir con exigencias de transparencia, seguridad y solvencia, lo que asegura que manejen los fondos de manera responsable y mantengan prácticas claras de gestión de riesgos.

Además, la regulación obliga a ofrecer información veraz y oportuna a los usuarios, facilita la resolución de conflictos y otorga un marco legal que respalda a los inversionistas en caso de disputas, brindando mayor confianza y estabilidad al operar en el mercado financiero o cripto.