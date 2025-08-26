SERNAC emite alerta de seguridad por pasta dental colgate

La empresa ya ha recibido 133 casos de eventos adversos sospechosos que podrían estar relacionados con esta alerta.

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) emitió una Alerta de Seguridad, de carácter voluntario por parte de la empresa, para el producto Colgate Total Clean Mint Crema Dental Anticaries con flúor, comercializados en Chile durante los años 2024 -2025, debido a posibles efectos adversos causados por el saborizante del producto.

Lo anterior surge a partir de una alerta sanitaria e investigación por parte de la autoridad sanitaria de Brasil, ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), donde en un inicio se sospechaba que el posible efecto adverso estaría relacionado a fluoruro de estaño, en pastas dentales marca Colgate Total Prevención Activa Clean Mint. Luego de esta investigación, se confirmó que no existían desviaciones de calidad asociadas al producto y su uso seguro, en relación a dicho compuesto.

Sin embargo, sí se detectó que los efectos adversos reportados por algunos consumidores en Brasil podrían estar relacionados eventualmente con una intolerancia del saborizante del producto, motivo por el que la empresa, ha decidido, en conjunto con las Autoridades, el retiro preventivo de estos.

La Alerta de Seguridad emitida por SERNAC incluye 2.375.400 unidades importadas en total, comercializadas entre agosto de 2024 y julio de 2025, de las cuales 1.598.626 unidades ya se encuentran en manos de personas consumidoras, incluyendo los siguientes formatos:

● TP COLG Total Clean Mint 75ml – SKU 61046467

● TP COLG Total Clean Mint 150ml – SKU 61046468

● TP Colgate Total Clean Mint 30g – SKU 61047114

● MTB-COL TRV KIT – SKU 61048070

Dentro de los efectos adversos que han sido reportados por personas consumidoras se encuentran la irritación bucal, aftas / úlceras / forúnculos, hinchazón bucal, sensibilidad dental, dolor bucal, entre otros.

A la fecha de notificación de esta alerta la empresa ya ha recibido 133 reportes de efectos adversos sospechosos que podrían estar relacionados con Colgate Total Clean Mint.

De todas formas, es importante señalar que los productos cosméticos no están exentos de producir efectos adversos, pudiendo ocasionar algún problema, ya sea en las primeras aplicaciones, como también luego de años de uso. En caso que esto ocurra suspender su uso y realizar la notificación correspondiente ante el Instituto de Salud Pública (ISP).

En caso de tener alguno de los productos señalados y presentar algún efecto adverso, debe dejar de utilizarlo inmediatamente y contactarse con la empresa al 800-200-510 o enviar un correo electrónico a través del sitio web: https://www.colgatepalmolive.cl/contact-us?_ga=2 para solicitar el cambio del producto.

Además, la empresa confirmó que han procedido a retirar del mercado el stock de productos que aún se encontraba circulando en el comercio y realizando diversos mecanismos de seguimiento de este proceso, en conjunto con la autoridad sanitaria pertinente