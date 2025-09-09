SERNAC refuerza plan de fiscalización en la antesala de Fiestas Patrias

● Las acciones estarán enfocadas en transporte terrestre, carnicerías y supermercados, alojamientos turísticos, parrillas eléctricas y a gas.

● El objetivo es resguardar los derechos de las y los consumidores durante esta época donde aumenta el consumo de bienes y servicios.

● Las personas pueden ingresar sus reclamos directamente en SERNAC.cl.

Inició septiembre y a la par, el Servicio Nacional del Consumidor comenzó con un plan de fiscalizaciones que se desarrollará en todo el país en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

El objetivo de esta acción, es resguardar los derechos de las y los consumidores durante esta época donde frecuentemente aumenta el consumo de bienes y servicios.

En esta ocasión, las fiscalizaciones estarán enfocadas en los mercados que concentran mayor actividad durante estas fechas, tales como:

● Transporte terrestre (buses): Donde se verificará, entre otras cosas, que se respeten los precios, la seguridad de los viajes y las condiciones ofrecidas.

● Carnicerías y supermercados: En estos mercados, se revisará la rotulación, precios a la vista, promociones claras y condiciones de venta, entre otras cosas.

● Alojamientos turísticos: Aquí se fiscalizará que los servicios contratados correspondan con lo ofrecido.

● Parrillas eléctricas y a gas: En estos productos se estará revisando la seguridad y rotulación, principalmente que cuenten con el sello SEC.

Estas fiscalizaciones se estarán realizando en todo Chile, siendo muchas de ellas en colaboración con otras entidades del Estado, tales como Seremi de Salud, Superintendencia de Electricidad y Combustible y Servicio Agrícola y Ganadero, entre otros.

Es importante mencionar que las y los consumidores siempre pueden ingresar su reclamos, ya sea a través del Portal del Consumidor en SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o presencialmente en las oficinas ubicadas en cada región del país.