Mowi Chile capacitó a más de 240 proveedores de Los Lagos y Aysén en ética y cumplimiento normativo

La empresa acuícola hizo una serie de tres talleres en materias de cumplimiento y prevención de delitos.

En el marco de su compromiso con las buenas prácticas corporativas, Mowi capacitó a más de 240 proveedores en Puerto Montt, Chiloé y Puerto Chacabuco, mediante tres charlas que abordaron temas claves relacionados con el cumplimiento normativo, la prevención de delitos, la transparencia en los negocios y las buenas prácticas en la gestión empresarial.

“En Mowi creemos que no basta solo con cumplir la ley, sino que es fundamental hacer siempre lo correcto. Nuestra reputación y relación con la comunidad se basa en la confianza que generamos al trabajar con los más altos estándares de integridad”, comentó Fernando Villarroel, gerente general de Mowi.

Durante las capacitaciones se revisaron materias como las directrices del código de conducta de Mowi y sus políticas asociadas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas; la prevención del cohecho y la corrupción entre privados, entre otros delitos; la gestión de conflictos de interés; directrices de libre competencia y el manejo de información confidencial.

“Para nosotros, como proveedores, es fundamental contar con aliados que no solo cumplen, sino que también generan instancias de formación y acompañamiento. Este tipo de espacios nos permite crecer como empresa, proyectarnos con mayor seguridad y establecer vínculos de confianza que van más allá de lo comercial.” comentó Giovanni Rosso Manríquez, Gerente General en Marina Fiordo Aysén.

La apuesta de Mowi por capacitar a sus proveedores refuerza el compromiso de la industria salmonera con los más altos estándares de integridad, en el marco de una serie de acciones impulsadas por la compañía para fortalecer la transparencia, la prevención y su interés por mantenerse a la vanguardia en materia de gobernanza corporativa.