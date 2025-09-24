Trabajadores y trabajadoras radiales de ARCHI fueron reconocidos por su labor en ceremonia en La Moneda

Las distinciones fueron entregadas en el marco de la ceremonia oficial organizada por el Gobierno y ARCHI en conmemoración del Día del Trabajador y Trabajadora Radial.

Santiago.- En el Palacio de La Moneda se llevó a cabo este martes 23 de septiembre la ceremonia oficial del Día del Trabajador y Trabajadora Radial 2025, celebrado el pasado 21 de septiembre.

El acto fue organizado por el Ministerio del Interior, la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) y Chilevoces, y contó con la presencia del subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; el presidente de ARCHI, Cristian Gálvez; y el presidente del Consejo Ejecutivo de Chilevoces, Luis Villegas.

En la actividad se entregaron distinciones a 33 trabajadores radiales de todo el país, de los cuales 19 pertenecen a ARCHI

• Región de Tarapacá: José Luis Soto y Vianka Hander.

• Antofagasta: José Eduardo Olivares e Iris Contreras.

• Atacama: Raphael Milla.

• Coquimbo: Domingo Sandoval.

• Valparaíso: María Fernanda Mandiola.

• Región Metropolitana: Elías Gómez.

• O’Higgins: Arturo Leclerc.

• Maule: Cecilia de las Mercedes Rojas Soto

• Ñuble: Miriam Ovalle y María Eugenia Vaccaro Collao

• La Araucanía: Herminia Sepúlveda.

• Los Ríos: Edurne Echenique Opitz

• Los Lagos: Ruth Sandoval.

• Aysén: Rocco Martinello y María Cristina Aravena.

• Magallanes: Alfredo Vera y María Pastora Sandoval Campos

El presidente de ARCHI, Cristian Gálvez, destacó:

“Todos los 21 de septiembre celebramos con orgullo el Día del Trabajador Radial en Chile, una jornada que reconoce el compromiso, la pasión y el esfuerzo de quienes, a través del micrófono, informan, entretienen, educan y acompañan a millones de personas a lo largo de nuestro país”.

Asimismo, recordó “a quienes ya no están con nosotros, pero que dejaron huella en las ondas radiales con su voz, su talento y su ejemplo. Su legado sigue vivo en nuestras memorias y en el sonido de cada transmisión”.

Por su parte, el subsecretario Erwin Díaz señaló:

“Queremos honrar a miles de trabajadores y trabajadoras radiales que transmiten de manera ininterrumpida, incluso en aquellos días en que el resto del país celebraba y descansaba, como fueron las recientes Fiestas Patrias. Conmemorar este día es una oportunidad para detenernos y valorar una labor que está presente en nuestra vida cotidiana y que ha marcado profundamente nuestra historia”.

Más adelante agregó:

“La radio sigue siendo una compañía que está en nuestros hogares, lugares de trabajo, viajes, momentos de alegría y también en los momentos difíciles. Su importancia radica en sus múltiples tareas, siendo capaz de informar, entretener, educar y, sobre todo, acompañar y generar comunidad”.