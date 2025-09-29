Matemáticas para PAES: las clases online más demandadas en Chile

La preparación para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) se ha consolidado como el principal motor de la educación online en Chile. En este escenario, la asignatura más requerida es Matemáticas, considerada clave tanto para el rendimiento escolar como para acceder a la universidad.

Desde Superprof, la plataforma francesa de clases particulares, confirman que la demanda por reforzamiento en esta materia ha crecido de forma sostenida tras la pandemia. “Hoy existe una fuerte demanda por clases personalizadas, especialmente en matemáticas, junto con un aumento en la preparación específica para la PAES”, comenta Wendolyn Rojas, Country Manager de Superprof Chile.

Con más de 450 mil estudiantes y 155 mil profesores registrados en el país, Superprof se ha convertido en un espacio de encuentro entre alumnos que necesitan reforzar contenidos y docentes que buscan generar ingresos adicionales. Cada profesor fija su tarifa, que puede llegar hasta los $30.000 por hora y elige modalidad y horarios, lo que facilita un aprendizaje flexible y adaptado a las necesidades de cada estudiante.

En el caso de la PAES, las clases online permiten que los estudiantes accedan a ensayos personalizados, resolución de dudas y preparación intensiva en Matemáticas, la prueba más crítica del examen.

“La plataforma selecciona profesores según la necesidad de cada estudiante: nivel, presupuesto, modalidad o cercanía geográfica. Tenemos desde pedagogos especializados en matemáticas hasta tutores jóvenes que apoyan en la preparación de la PAES”, agrega Rojas.

Superprof se consolida así como una herramienta clave para enfrentar con éxito la PAES y reforzar la asignatura que más marca la diferencia en el ingreso a la educación superior: Matemáticas.