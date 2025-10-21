La Escuela de Suboficiales del Ejército conmemoró su 58° aniversario

Con una solemne ceremonia realizada en el Patio de Honor de la Escuela de Suboficiales del Sargento 2° Daniel Rebolledo Sepúlveda, se conmemoró su quincuagésimo octavo aniversario. La actividad destacó los principales hitos de su historia y su permanente compromiso con la excelencia académica y la formación integral de sus alumnos.

A los acordes del himno nacional, se realizó un izamiento a la bandera, dando inicio a la ceremonia. Posteriormente, se entregaron distintas distinciones, entre ellas el “Estímulo Compañerismo”, reconocimiento destinado a los alumnos que se han destacado entre sus pares por su espíritu de unidad y colaboración.

Durante la jornada, se rindió homenaje al personal destacado del año 2025, y se otorgaron medallas por años de servicio a oficiales y suboficiales que cumplieron 10, 20 y 30 años en la institución, valorando su dedicación, compromiso y profesionalismo a lo largo de sus carreras.

En su discurso, el Director de la Escuela de Suboficiales, Coronel Enrique Rebolar Soler, resaltó la importancia del legado institucional, señalando que “la formación valórica es prioritaria en nuestras actividades. Hemos heredado un prestigio que sobrepasa a la institución e incluso a las fronteras nacionales, fruto del trabajo arduo de décadas”.

La ceremonia finalizó con la entonación del Himno de la Escuela y un desfile de honor, que fue presenciado por las autoridades e invitados especiales, sellando así una nueva conmemoración de la historia y tradición de este emblemático instituto matriz del Ejército de Chile.

Cabe destacar que este instituto matriz se encuentra acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación hasta octubre del año 2027, distinción que refleja el alto nivel de profesionalismo, compromiso y calidad en los procesos formativos desarrollados por la Escuela de Suboficiales.