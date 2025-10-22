La Región de Aysén vive una transformación silenciosa. Según proyecciones oficiales, en solo una década su población de personas mayores crecerá en torno al 30 %, un cambio que modificará la forma en que se planifica el territorio, se prestan los servicios públicos y se organiza la vida comunitaria. En medio de debates sobre desarrollo y migración interna, este fenómeno demográfico se vuelve un desafío central para la política regional y para la vida cotidiana de quienes habitan el extremo sur del país. Tal como ocurre con otras transformaciones sociales —desde la digitalización hasta los nuevos modelos de ocio como parimatch—, el envejecimiento de la población exige revisar estructuras, hábitos y prioridades.

Un cambio que ya comenzó

El aumento de la esperanza de vida y la baja en las tasas de natalidad son tendencias que atraviesan todo Chile, pero en Aysén adquieren una dimensión particular. La región tiene una población pequeña, dispersa en territorios extensos y con acceso limitado a servicios básicos en muchas zonas rurales. Estas características amplifican los efectos del envejecimiento.

Hoy, en comunas como Coyhaique o Aysén, el porcentaje de personas mayores supera el promedio nacional. En localidades más aisladas, como La Junta o Chile Chico, este grupo constituye una proporción aún mayor, debido a la migración de jóvenes hacia otras regiones o ciudades en busca de empleo y educación. El resultado es un territorio que envejece más rápido y que debe adaptarse sin contar siempre con los recursos ni la infraestructura adecuada.

Desafíos en salud: atención cercana y especializada

Uno de los principales desafíos está en el sistema de salud. Aysén cuenta con una red hospitalaria distribuida en pocos centros de alta complejidad y varios establecimientos rurales que dependen de traslados a larga distancia. En un contexto donde aumentan las enfermedades crónicas, las limitaciones de movilidad y la demanda de cuidados prolongados, la infraestructura sanitaria enfrenta presión creciente.

Las autoridades regionales han impulsado la formación de equipos de salud familiar y comunitaria para llegar a sectores apartados. Estos equipos se desplazan por rutas rurales o lacustres, acercando servicios a personas que antes debían viajar horas para una consulta médica. Sin embargo, la cobertura sigue siendo limitada. La incorporación de telemedicina ha permitido reducir brechas, pero no reemplaza la atención presencial que muchos adultos mayores requieren.

Otro punto clave es la disponibilidad de profesionales especializados en geriatría, fisioterapia y salud mental. La falta de incentivos para atraerlos a zonas aisladas genera vacíos que se cubren con personal generalista, muchas veces sobrecargado. Formar y retener talento local se vuelve una prioridad a mediano plazo.

Vivienda y entorno urbano: hacia ciudades más accesibles

El envejecimiento también redefine la forma en que deben planificarse los espacios urbanos. Calles empinadas, veredas rotas o viviendas sin adaptaciones básicas pueden volver la vida cotidiana un desafío para las personas mayores. Coyhaique, por ejemplo, concentra más del 50 % de la población regional y se enfrenta a la necesidad de repensar su estructura urbana.

En los últimos años, algunos programas públicos han promovido la construcción o adaptación de viviendas para adultos mayores, incorporando accesos amplios, calefacción eficiente y cercanía a servicios. Sin embargo, la mayor parte del parque habitacional sigue respondiendo a modelos antiguos, pensados para familias jóvenes.

A mediano plazo, se plantea la necesidad de crear barrios inclusivos, donde la movilidad sea sencilla y donde el espacio público promueva la convivencia intergeneracional. La planificación urbana con enfoque de edad no es solo un tema técnico: implica reconocer que la vejez también tiene derecho a una ciudad que facilite la autonomía.

Economía local y envejecimiento activo

El impacto del envejecimiento no se limita al sistema de salud o la vivienda. También afecta la economía regional. A medida que crece la población mayor, se reduce la proporción de personas en edad laboral, lo que puede limitar la oferta de mano de obra y ralentizar sectores productivos.

Sin embargo, este cambio puede abrir oportunidades si se promueven programas de envejecimiento activo. En Aysén, cada vez más adultos mayores participan en talleres productivos, cooperativas o iniciativas comunitarias que aprovechan su experiencia. Algunos cultivan hortalizas, otros elaboran productos artesanales o prestan servicios turísticos vinculados a la vida rural.

El desafío está en pasar de una mirada asistencialista a una de inclusión económica. Las políticas públicas deben considerar que muchas personas mayores aún desean —y pueden— seguir trabajando, siempre que existan condiciones adecuadas: horarios flexibles, entornos seguros y formación digital para adaptarse a nuevas tareas.

Comunidad y redes de apoyo

En un territorio extenso como Aysén, donde las distancias son grandes y las condiciones climáticas complican el traslado, las redes comunitarias adquieren un valor fundamental. La familia sigue siendo el principal sostén de los adultos mayores, pero también surgen iniciativas de apoyo vecinal y organizaciones sociales que ayudan a cubrir necesidades básicas.

Las juntas de vecinos, centros de adultos mayores y agrupaciones locales han desarrollado programas de acompañamiento y actividades culturales que fortalecen la vida en comunidad. Estas redes no solo entregan apoyo material; también combaten la soledad, un problema creciente entre quienes viven en zonas rurales aisladas.

La articulación entre estas organizaciones y los municipios es clave para sostener una red de cuidados integral. Algunos gobiernos locales han comenzado a crear oficinas de personas mayores, pero su alcance depende del presupuesto y del compromiso político de cada comuna.

Prepararse para el futuro

El aumento proyectado del 30 % en la población mayor obliga a pensar a largo plazo. No se trata solo de adaptar la infraestructura, sino de cambiar la mirada sobre la vejez. La planificación regional deberá integrar el envejecimiento como eje central en salud, vivienda, transporte y educación.

Aysén puede transformarse en un laboratorio de políticas públicas para territorios rurales envejecidos. Su tamaño y cohesión social permiten probar modelos de atención domiciliaria, redes de voluntariado, transporte adaptado y programas intergeneracionales que luego podrían replicarse en otras regiones del país.

Conclusión

El envejecimiento de Aysén no es una crisis, sino una transición que exige visión y coordinación. La región tiene la oportunidad de anticiparse a los cambios demográficos con políticas inclusivas y sostenibles. La clave será equilibrar el respeto por las raíces comunitarias con la incorporación de nuevas tecnologías y modelos de gestión. En una década, cuando la población mayor crezca en un 30 %, las decisiones que se tomen hoy definirán no solo la calidad de vida de los adultos mayores, sino también el futuro social y económico de toda la región.