¿Por qué los cirujanos usan uniformes verdes?: La ciencia detrás del color de la concentración y confianza

El color verde en los uniformes quirúrgicos no es una simple elección estética. Detrás de él hay ciencia, funcionalidad y psicología: ayuda a reducir la fatiga visual, mejora la concentración de los cirujanos y transmite calma y confianza a los pacientes durante los procedimientos médicos.

El verde quirúrgico no es una elección al azar. Detrás de ese tono característico que visten los cirujanos y equipos de pabellón hay una razón científica y psicológica: este color contribuye a mejorar la concentración, reducir la fatiga visual y proyectar calma en un entorno donde la precisión y la serenidad son esenciales.

Durante las cirugías, los ojos de los profesionales están expuestos durante horas al contraste entre la piel humana y la sangre, predominando tonos rojos intensos. Mirar constantemente ese espectro cromático puede provocar fatiga ocular y pérdida temporal de sensibilidad al color.

El verde, siendo el color opuesto al rojo en el círculo cromático, ayuda a equilibrar la visión, ofreciendo un descanso visual y reduciendo el cansancio durante los procedimientos quirúrgicos prolongados. Así de importante son los trajes clínicos.

Psicología del color: concentración y equilibrio

Además del beneficio físico, el verde tiene un efecto psicológico positivo. Está asociado a la calma, la estabilidad y el equilibrio emocional, tres factores clave para mantener la concentración en ambientes de alta exigencia como un quirófano.

Por eso, el uniforme clínico verde no solo protege, sino que también ayuda a crear una atmósfera mental más enfocada y controlada.

Confianza y percepción profesional

Desde la perspectiva de los pacientes, el verde transmite seguridad, limpieza y profesionalismo. En comparación con el blanco, que puede asociarse con frialdad o distancia, el verde proyecta empatía y serenidad, ayudando a reducir la ansiedad antes de una intervención.

El uso del color verde en quirófano une ciencia y percepción:

Reduce el cansancio visual.

Mejora la concentración.

Transmite confianza y calma.

Favorece una atmósfera más equilibrada y profesional.

