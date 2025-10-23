Evita incendios: Electrodomésticos que nunca deberías dejar enchufados al salir de casa

Plancha o cargadores son los aparatos más peligrosos si se dejan conectados sin supervisión. Desconectarlos a tiempo puede prevenir incendios domésticos y salvar vidas.

Salir de casa con electrodomésticos enchufados puede parecer inofensivo, pero es una de las causas más frecuentes de incendios domésticos.

La recomendación es directa: no dejar conectados aparatos de alto voltaje ni dispositivos que puedan recalentarse, especialmente en hogares con instalaciones eléctricas antiguas o mal mantenidas.

El mayor riesgo: la plancha

Entre todos los electrodomésticos, la plancha encabeza la lista de peligros potenciales. Aunque esté apagada, si permanece enchufada puede:

Recalentarse por un fallo interno.

Transmitir calor a superficies inflamables como ropa, cortinas o muebles.

Generar cortocircuitos si su cable o enchufe está deteriorado.

Este aparato concentra varios factores de riesgo: alta temperatura, contacto directo con materiales inflamables y uso prolongado en muchos hogares sin supervisión.

Estufas y cargadores: otros enemigos silenciosos

Aunque más discretos, otros dispositivos también deben desconectarse siempre que se salga del hogar.

Los cargadores de celulares, tablets o laptops, aunque su consumo es bajo cuando no están en uso, pueden sobrecalentarse o generar chispas, sobre todo si son de mala calidad o están dañados.

En invierno, las estufas eléctricas debido a su potencia y cercanía a elementos combustibles como frazadas, sillones o ropa las convierten en una amenaza si quedan conectadas sin vigilancia.

Recomendaciones expertas

Además de adoptar buenos hábitos eléctricos, contar con un seguro de hogar es una medida fundamental para proteger tu vivienda frente a imprevistos como incendios, cortocircuitos o daños por sobrecargas eléctricas.

La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) recomienda contratar una póliza que cubra tanto la estructura como los contenidos del hogar, incluyendo electrodomésticos, muebles y bienes personales.

La seguridad eléctrica no solo depende de instalaciones adecuadas, sino también de hábitos responsables en el día a día.

Estas son algunas prácticas recomendadas por especialistas y organismos reguladores:

Desenchufar la plancha inmediatamente después de usarla. No esperes a que enfríe; desconectarla al terminar es lo más seguro.

Nunca dejar estufas conectadas si nadie estará en casa.

Evitar usar cargadores genéricos o de dudosa procedencia. Prefiere los de marcas reconocidas y certificados.

Revisar periódicamente el estado de los cables, enchufes, regletas y alargadores. Si están pelados, rotos o sueltos, reemplazalos.

No colocar electrodomésticos cerca de materiales inflamables como cortinas, alfombras, papeles o mantas.

No todos los aparatos presentan el mismo nivel de riesgo, pero la plancha eléctrica, las estufas y los cargadores son señalados una y otra vez como los más peligrosos si se dejan enchufados sin supervisión.

La seguridad en el hogar no solo depende de contar con instalaciones en buen estado, sino también de cultivar hábitos seguros y conscientes.