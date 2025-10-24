Salmón tempura chileno es reconocido como producto innovador en Brasil

Blumar obtuvo el tercer lugar en el marco del prestigioso certamen que forma parte del Seafood Show Latin America 2025, con una propuesta que combina innovación y sustentabilidad.

¿Sabías que el sushi es el plato favorito de los chilenos a la hora de pedir comida a domicilio? La “Radiografía al almuerzo de los chilenos”, desarrollada por Cadem lo confirma: cuando los chilenos piden comida a domicilio, el sushi lidera las preferencias con un 31%. Esta marcada preferencia por la gastronomía asiática ha convertido a Chile en un país experto no solo en sushi, sino también en tempura y otras preparaciones japonesas. Justamente esa experiencia inspiró a Blumar a desarrollar un innovador producto que hoy está siendo reconocido internacionalmente.

Se trata de un innovador producto que transforma la pulpa de salmón en deliciosas tiras estilo tempura, combinando sabor gourmet con sostenibilidad, fue reconocido en Brasil. Esta propuesta, desarrollada por Blumar, obtuvo el tercer lugar en el Seafood Innovation Show, parte del Seafood Show Latin America 2025 realizado en São Paulo, destacando entre ocho finalistas y los principales grupos salmoneros de Chile.

El producto premiado representa un significativo avance en términos de innovación y sostenibilidad, al transformar la pulpa premium de salmón –anteriormente destinada a la elaboración de harina– en un alimento de alto valor para consumo humano. Esta propuesta combina sabor, practicidad y responsabilidad ambiental, características que fueron determinantes para obtener el reconocimiento.

“Es un producto que está teniendo mucho éxito en América Latina, especialmente en México. En Brasil tuvimos una excelente respuesta de los clientes durante las degustaciones en la feria, y confiamos en que seguirá creciendo rápidamente. Este reconocimiento refuerza el espíritu innovador de Blumar, que constantemente busca nuevas oportunidades de consumo para el salmón”, señaló el Sales Manager para Latinoamérica de Blumar, Bastián Parischewsky.

La innovación destaca por su cobertura tempura ligera y crocante que resalta el sabor natural del salmón y se presenta en un empaque reciclable monomaterial LDPE 4, atractivo y sustentable.

“El siguiente paso es estar más presentes con nuestra marca en los supermercados, ofreciendo una propuesta atractiva y cercana al consumidor. Este reconocimiento nos impulsa a seguir fortaleciendo esa presencia y a continuar innovando con propósito”, destacó el jefe de Marketing de Blumar, Felipe Fuentes.

El Seafood Show Latin America 2025, que en su edición anterior reunió a más de 100 marcas de 18 países, se ha consolidado como uno de los principales eventos de comercialización de productos del mar de la región, generando un ambiente propicio para la generación de negocios y el fortalecimiento de la cadena productiva regional. Durante el evento, Blumar participó activamente en rondas de negocios con potenciales compradores de toda Latinoamérica.

La participación de Blumar cobra especial relevancia considerando que Brasil se ha consolidado como el tercer mercado más importante para el salmón chileno, con cifras históricas de exportación que demuestran el creciente interés de los consumidores brasileños por productos de alta calidad nutricional como el salmón.

El reconocimiento reafirma el compromiso de la compañía con el desarrollo de productos innovadores que respondan a las nuevas tendencias de consumo, mientras mantienen altos estándares de calidad y sostenibilidad.