TGR ofrece acceso preferencial a personas cuidadoras del programa Chile Cuida

En el mes de las personas mayores, Tesorería General de la República (TGR) se incorporó a la red de instituciones públicas que otorgan atención preferencial a personas cuidadoras, como parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Esta política pública busca reconocer, acompañar y apoyar a quienes cumplen labores de cuidado —remuneradas o no remuneradas—, a través de una red integrada de programas, beneficios y servicios estatales que permitan su integración y acceso a diversas prestaciones tanto públicas como privadas..

En el marco de esta iniciativa, las personas inscritas en el Registro Social de Hogares como cuidadoras y que cuenten con su credencial Chile Cuida podrán acceder a atención preferencial en las oficinas de TGR a lo largo del país, junto con otros servicios públicos como ChileAtiende, BancoEstado, Registro Civil y Correos de Chile.

“Desde nuestra institución queremos ser parte activa de esta política que reconoce una tarea muchas veces invisible. Las personas cuidadoras merecen un trato digno, empático y prioritario. Este acceso preferencial es una forma concreta de decirles que el Estado está con ellas”, señaló el Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli.

¿Cómo acceder a Chile Cuida?

1. Inscríbete como persona cuidadora: Regístrate en el módulo de Cuidados dentro de la sección de datos complementarios del Registro Social de Hogares, a través del sitio web www.ventanillaunicasocial.gob.cl.

2. Obtén tu credencial: Una vez inscrita, podrás solicitar tu credencial de persona cuidadora, que te identificará oficialmente dentro del sistema.

3. Aprovecha los beneficios: Con esta credencial podrás acceder a atención preferencial y descuentos en instituciones públicas y privadas, además de apoyos en salud, capacitación y bienestar.

Con su adhesión a Chile Cuida, Tesorería General de la República forma parte de diversas instituciones públicas y privadas que reconocen las labores de cuidado y a la vez dan cuenta de su esfuerzo permanente con un Estado más inclusivo, empático y humano, que pone a las personas al centro de la gestión pública.