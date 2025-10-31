SENDA refuerza controles Tolerancia Cero durante fin de semana largo de Halloween

Entre el jueves 30 de octubre y el domingo 2 de noviembre, se realizarán 37 operativos preventivos en todo el país, con cobertura en las 16 regiones.

Santiago.- Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol y otras drogas, SENDA reforzará el despliegue del Programa Tolerancia Cero durante el fin de semana largo de Halloween, en coordinación con Carabineros de Chile.

Entre el jueves 30 de octubre y el domingo 2 de noviembre, se realizarán 37 operativos preventivos en todo el país, con cobertura en las 16 regiones, en apoyo al trabajo de fiscalización de Carabineros.

“El consumo de alcohol y otras drogas es incompatible con la conducción. Uno de cada diez accidentes de tránsito con resultado de muerte en Chile está asociado al alcohol, que además constituye la cuarta causa de fallecimientos viales”, destacó la directora de SENDA, Natalia Riffo.

Los equipos móviles del programa, integrados por profesionales de SENDA, acompañarán a Carabineros en los controles preventivos, aplicando alcoholemias y narcotest en puntos de alta circulación y eventos masivos.

El programa permite realizar exámenes de sangre in situ mediante ambulancias especializadas, lo que agiliza los procedimientos, descongestiona los servicios de urgencia y fortalece la fiscalización en terreno.

Hasta el 28 de octubre de 2025, el Programa Tolerancia Cero ha aplicado 87.460 controles preventivos en todo el país, de los cuales 2.156 requirieron exámenes de sangre por presencia de alcohol u otras drogas, equivalente al 2,46% del total.