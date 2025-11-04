Debate Presidencial ARCHI 2025 reunió a los ocho candidatos en la Casa Central de la Universidad Católica

Este martes 4 de noviembre se realizó el Debate Presidencial ARCHI 2025, un encuentro que reunió a los ocho candidatos a la Presidencia de la República en el Centro de Extensión de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Santiago.- Desde las 7:00 de la mañana, los candidatos comenzaron a llegar al recinto para preparar su participación. A las 7:45 horas se llevó a cabo la foto oficial, y a las 8:00 en punto se dio inicio al debate, que se extendió por poco más de dos horas y fue transmitido en vivo por todas las radios asociadas a ARCHI a lo largo del país.

Durante la jornada, los aspirantes a La Moneda abordaron diversos temas de interés nacional, en un formato que privilegió el diálogo, la claridad en las propuestas y la participación equitativa de todos los candidatos.

Al finalizar el encuentro, se realizó un punto de prensa en el que los candidatos respondieron las preguntas de los distintos medios de comunicación acreditados.

Con esta actividad, reafirmamos su compromiso con el pluralismo, la información y el fortalecimiento del debate democrático, a través de la radio como el medio más cercano y confiable para todos los chilenos.

El Debate Presidencial ARCHI 2025 confirmó una vez más la enorme fuerza y alcance de la radio en Chile. Según datos entregados por Ipsos, más de 4,5 millones de auditores siguieron la transmisión del debate a través de las radios asociadas a ARCHI en todo el país.