Feria Laboral INACAP-CPC reunió a más de 105 mil personas y ofreció más de 25 mil oportunidades en todo Chile

Participaron más de 1.200 empresas de diferentes rubros, consolidándose como el encuentro presencial y online más grande del país, con alternativas de Arica a Punta Arenas.

Por tercer año consecutivo la Feria Laboral INACAP-CPC consolidó su posición como una de las instancias más relevantes del país, conectando talento, empresas y apoyo integral en la búsqueda de oportunidades laborales. Con formato online y dos jornadas presenciales en las sedes de INACAP de norte a sur, esta instancia contó con la participación de más de 105 mil personas y ofreció más de 25 mil ofertas laborales, cifra que aumentó respecto del año anterior, con 4.000 oportunidades más de empleo.

Ante esta masiva participación que impulsa la conexión entre el talento y oportunidad laboral, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, recalcó que “La Feria Laboral no es solo un evento, es una plataforma concreta que conecta a las personas con su futuro laboral, dinamiza los territorios y reafirma nuestro compromiso con una economía más inclusiva y con oportunidades reales para todos”.

Esta feria fue la demostración de la sinergia entre la oferta de empleo y la búsqueda de oportunidades, conexión que registró más de 90 mil postulaciones laborales en sectores productivos como minería, energía, retail, logística, salud, tecnología, servicios, entre otros. Instancia en la que participaron empresas como CCU, Antofagasta Minerals, Carozzi, Banco de Chile, SQM, Codelco, Cencosud, CMCP, Camanchaca, PF Alimentos. Entre los puestos de trabajo se encontraban empleos part-time, técnicos y profesionales; prácticas profesionales.

“Estamos muy contentos con los resultados que nos dejó la nueva edición de la Feria laboral, nos demuestra que se trata de una apuesta real por la empleabilidad y la movilidad social, un puente efectivo entre quienes buscan empleo formal y las empresas que requieren talento en todo el país. Sabemos que un empleo transforma vidas, por lo que seguiremos trabajando para que esta feria siga consolidándose como un espacio que abre oportunidades para hacia un Chile más productivo y con mayores oportunidades para todos”, aseguró Lucas Palacios, rector de INACAP.

Patrice Van de Maele Siva, Vicerrector de INACAP Sede Coyhaique, señaló “La participación de más de 200 personas en nuestra Feria Laboral refleja el compromiso que tenemos como institución para generar espacios de encuentro entre empresas y personas que buscan empleo. Este tipo de instancias no solo contribuyen al desarrollo profesional, sino que también fortalecen el crecimiento de las organizaciones y la movilidad laboral en la región.”

Esta instancia permitió además apoyar y orientar a los participantes de la feria a mejorar su CV a través de la orientación de expertos laborales, coach para enfrentar una entrevista de trabajo, entro otros. La alta participación que tuvo la Feria Laboral INACAP-CPC, refleja el poder que genera cuando actores claves del mundo empresarial, educativo y del comercio se unen para conectar y dar oportunidades laborales, marcan la ruta profesional de todo un país.