Comandos de Jara y Kast se reunieron con ARCHI y confirmaron su participación en Debate de las radios de Chile

Durante el encuentro se sortearon la ubicación en el escenario, el orden del minuto final y de la conferencia de prensa posterior.

Santiago.- La Asociación de Radiodifusores de Chile, se reunió con representantes de los comandos de Jeannette Jara y José Antonio Kast, candidatos que confirmaron su participación en el Debate ARCHI 2025 programado para el miércoles 3 de diciembre a partir de las 8:00 de la mañana.

Tras el exitoso primer Debate de ARCHI, el cual tuvo más de 4,5 millones de auditores en todo el territorio nacional, insular y la Antártica y amplias repercusiones en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales, los candidatos aseguraron su participación en este encuentro con miras a la segunda vuelta electoral fijada para el domingo 14 de diciembre de 2025.

El debate de ARCHI, realizado con el apoyo de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, contará con periodistas de radios asociadas al gremio nacionales y regionales.

Durante la reunión realizada en las oficinas de ARCHI, se realizaron tres sorteos, para determina la ubicación en el escenario de los candidatos, el orden del minuto final y el orden del punto de prensa posterior al debate.

El presidente de ARCHI, Cristian Gálvez, señaló que “estamos trabajando a toda marcha para lograr un debate atractivo tal como el primero. Y lo más importante, nuestro objetivo principal, que la Radio siga siendo un espacio objetivo, pluralista y el más confiable según las encuestas, a través del cual todos los ciudadanos puedan informarse para tomar una decisión a consciencia”.

“Estamos incluyendo periodistas de regiones también, ya que muchísimas radioemisoras de las más de mil que componen nuestro gremio son de regiones, lo cual valoramos enormemente y les daremos el espacio que corresponde para descentralizar también las temáticas y los espacios de reflexión con intereses de todo el país”, indicó.