Hasta el 30 de noviembre se puede pagar la cuarta cuota de contribuciones 2025

La Tesorería General de la República (TGR) recordó que el próximo domingo 30 de noviembre vence el plazo para pagar la cuarta cuota de contribuciones de bienes raíces 2025. Para facilitar este trámite, la institución dispone de múltiples canales de pago, entre ellos el sitio web www.tgr.cl, donde se encuentra habilitado un acceso directo para realizar la gestión de forma rápida y segura.

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, hizo un llamado a cumplir dentro del plazo y destacó la variedad de alternativas disponibles para las y los contribuyentes. “Queremos que las personas tengan opciones simples y confiables para ponerse al día. Pueden pagar en línea a través de nuestro sitio web o hacerlo presencialmente en cualquiera de nuestras oficinas, bancos o locales Sencillito. Lo importante es elegir el canal que mejor se adapte a sus necesidades y realizar el trámite oportunamente”, señaló la autoridad.

Para pagar de manera presencial, las y los contribuyentes deben contar con el aviso de recibo de pago, documento que puede obtenerse directamente en las oficinas de la TGR, en el portal tgr.cl, sucursales de ChileAtiende o descargarse desde chileatiende.cl. Como el vencimiento de esta cuota es el domingo 30 de noviembre, TGR informa que se podrá pagar al siguiente día hábil, sin recargos, multas o intereses.

El Tesorero Nobizelli también realizó un llamado especial a las personas mayores en situación socioeconómica vulnerable a informarse sobre la rebaja fiscal disponible para este grupo, revisando si cumplen los requisitos para acceder a este beneficio.

Finalmente, la autoridad recordó que el pago de contribuciones tiene un impacto directo en el desarrollo local. “Estos recursos fortalecen a los municipios y nutren el Fondo Común Municipal, permitiendo que más comunas, especialmente las de menores ingresos, cuenten con financiamiento para servicios esenciales y proyectos comunitarios”, enfatizó.