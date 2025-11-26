Black Friday Seguro: Todo lo que debes saber para comprar sin riesgos

● El próximo evento de ofertas se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre.

● La principal recomendación es ingresar siempre desde la página oficial del evento a las tiendas participantes: www.blackfridayccs.cl

● En compras por internet, las y los consumidores tienen exactamente los mismos derechos que en el comercio físico, como la garantía legal.

● Además, se suma el Reglamento de Comercio Electrónico, que exige informar la falta de stock antes de comprar, el detalle del costo del despacho, tiempos de entrega y condiciones de retiro.

● Es fundamental evitar enlaces recibidos por mensajes o correos, desconfiar de ofertas demasiado atractivas y confirmar siempre que el sitio sea legítimo.

En el contexto del próximo Black Friday, que se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, y considerando la masiva participación digital que caracteriza a este tipo de eventos, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) llama a las y los consumidores a conocer sus derechos para que puedan acceder a las ofertas de manera segura y ejerzan plenamente sus derechos.

El evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) reunirá a cientos de empresas ofreciendo descuentos en más de 20 categorías de bienes y servicios, entre ellas electrónica, hogar, infantil, vestuario y viajes. Siendo su sitio oficial en esta ocasión, www.blackfridayccs.cl.

En este sentido, la principal recomendación es ingresar siempre desde la página oficial del evento a las tiendas participantes, ya que estas plataformas agrupan sitios que cumplen estándares de seguridad y protección al consumidor.

Asimismo, se recomienda planificar el presupuesto, revisar términos y condiciones, y utilizar medios de pago seguros como tarjetas virtuales o plataformas reconocidas, activando siempre la autenticación en dos pasos.

RECLAMOS EVENTOS CYBER

Durante el Cyber Monday reciente, realizado entre el 2 y el 4 de junio, SERNAC recibió 10.111 reclamos, donde 6.134 casos (60,7%) correspondieron a empresas participantes oficiales y 3.977 (39,3%) a empresas no adheridas.

El ecosistema Falabella concentró el 20,13% de los reclamos totales, seguido por Cencosud (6,03%) y Forus (4,64%), lo que evidencia que los problemas se concentran en un grupo reducido de grandes actores. La Región Metropolitana registró la mayor tasa de reclamos por habitante, con 6,49 por cada 10.000 consumidores.

RECOMENDACIONES

En compras por internet, las y los consumidores tienen exactamente los mismos derechos que en el comercio físico. A ello se suma el Reglamento de Comercio Electrónico, que exige informar claramente la falta de stock antes de la compra, así como detallar el costo del despacho, tiempos de entrega y condiciones de retiro. En el caso de servicios, las empresas deben informar medios, plazos y lugares en que serán prestados.

Al recibir un producto, es clave revisar que el empaque esté en buen estado, que los sellos de seguridad no estén manipulados y que el artículo no presente daños. En caso de problemas, se recomienda documentar con fotografías y contactar a la empresa a la brevedad para gestionar cambios, devoluciones o reparaciones.

Todos los productos nuevos adquiridos en el comercio formal cuentan con garantía legal de 6 meses, que permite elegir entre devolución del dinero, cambio o reparación gratuita. Para compras online, también se puede ejercer el derecho a retracto dentro de 10 días desde la recepción, plazo que se extiende a 90 días si la empresa no entrega confirmación escrita del contrato.

PREVENCIÓN DE FRAUDES

Durante estas fechas se intensifican prácticas como phishing, sitios web clonados, ofertas falsas en redes sociales, “carding”, códigos QR maliciosos y aplicaciones fraudulentas. Por ello, es fundamental evitar enlaces recibidos por mensajes o correos, desconfiar de ofertas demasiado atractivas y confirmar siempre que el sitio sea legítimo.

En caso de sospecha o fraude, se debe bloquear de inmediato los medios de pago, cambiar contraseñas y denunciar ante el banco, la PDI y el SERNAC.

DONDE RECLAMAR

En caso de presentar algún inconveniente o estar frente a algún incumplimiento por parte de una empresa, se puede ingresar un reclamo directamente en SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o presencialmente en las oficinas ubicadas en cada región del país.