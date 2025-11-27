SENDA inicia licitación para habilitar 12 viviendas de apoyo a la integración social para 2026-2028

El llamado considera la operación de viviendas en 7 regiones: Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, La Araucanía y Los Ríos, cada una licitada como línea independiente.

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SEND) inició, a través de Mercado Público, el proceso de licitación pública para la implementación y operación de 12 Viviendas de Apoyo a la Integración Social (VAIS) para el período 2026-2028.

El llamado considera la operación de viviendas en 7 regiones: Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, La Araucanía y Los Ríos, cada una licitada como línea independiente. “Esta licitación nos permite fortalecer el sistema de integración social y asegurar que las personas cuenten con un espacio digno, seguro y acompañado para afianzar sus procesos de recuperación”, destacó la directora de SENDA, Natalia Riffo.

En total, se contempla oferta diferenciada para hombres y mujeres, con coberturas que varían entre 7 y 8 cupos mensuales por vivienda, de acuerdo a las bases administrativas. “Las VAIS ofrecen un espacio y un acompañamiento que ayuda a las personas a retomar su autonomía después del tratamiento, especialmente cuando no cuentan con redes de apoyo”, agregó la directora de SENDA.

Toda la información, incluyendo requisitos administrativos, criterios de evaluación, especificaciones técnicas, comunas donde deben ubicarse las viviendas y montos máximos por línea, se encuentra disponible en el ID 662237-51-LR25 del portal Mercado Público.

Las entidades interesadas podrán presentar ofertas por una o más líneas, siempre de forma separada, hasta las 15:00 horas del 26 de diciembre de 2025.

QUÉ SON LAS VAIS

Las VAIS son dispositivos que ofrecen un espacio de residencia transitoria y acompañamiento técnico a personas que están en proceso de recuperación por consumo problemático de alcohol y otras drogas y que no cuentan con condiciones de habitabilidad suficientes o con una red de apoyo estable.

Su objetivo es facilitar la autonomía, la continuidad de los logros terapéuticos y la conexión con oportunidades del entorno, integrando apoyos sociales, comunitarios, laborales y de gestión cotidiana para favorecer una integración social sostenible en el tiempo.