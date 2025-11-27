División de Organizaciones Sociales (DOS) invita a participar en la Consulta Ciudadana “Territorios Organizados”

La División de Organizaciones Sociales (DOS), dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB), invita a todos los vecinos y vecinas, dirigentes y miembros de organizaciones comunitarias de la Región de Aysén y de todo el país a participar activamente en la Consulta Ciudadana virtual “Territorios Organizados”.

Este proceso de participación es fundamental para recoger la visión de la comunidad sobre las propuestas de modernización de la Ley 19.418, normativa que regula la constitución y funcionamiento de las juntas de vecinos y diversas organizaciones comunitarias.

La consulta tiene como objetivo fortalecer la participación ciudadana y las propias organizaciones sociales, permitiendo que la voz de los territorios sea escuchada directamente en la elaboración de políticas públicas que les afectan. Las opiniones obtenidas servirán de base para las decisiones gubernamentales en torno a la actualización de esta importante ley.

La invitación está dirigida tanto a dirigentas y dirigentes sociales con experiencia en la ley, como a cualquier persona interesada en el futuro de sus comunidades y la vida de sus barrios.

La consulta es un mecanismo de participación virtual, a través de un formulario, accesible para todos los ciudadanos. Para responder la encuesta, los interesados deben visitar el sitio web oficial de la División de Organizaciones Sociales www.organizacionessociales.gob.cl

El plazo para participar en esta consulta se extiende hasta el 13 de diciembre. La DOS reitera la importancia de este ejercicio democrático y la necesidad de contar con la mayor cantidad de visiones posibles para asegurar que la modernización de la ley 19.418 refleje las necesidades y realidades de las comunidades a lo largo de Chile.