Ejército contribuye a la paz desde distintos escenarios internacionales

En el marco del Día Internacional de la Paz, el Ejército cuenta con personal desplegado en Colombia, Chipre y Medio Oriente, donde participa en misiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ligadas al cumplimiento de acuerdos, la prevención de nuevos enfrentamientos y la generación de condiciones de seguridad en zonas afectadas por conflictos.

La conmemoración, establecida por la Asamblea General de la ONU en 1981, se realiza cada 21 de septiembre. Este año se desarrolla bajo el lema “Invest in Peace: For Everyone, Everywhere, Every Day”, traducido como “Invertir en la paz: para todas las personas, en todas partes, todos los días”, concepto que releva la necesidad de mantener esfuerzos permanentes para prevenir la violencia y favorecer la convivencia entre las comunidades.

En Colombia, integrantes de la Institución forman parte de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNVMC), encargada de efectuar seguimiento a materias contempladas en el Acuerdo Final de Paz de 2016.

La Capitán Daniela Araya A. se desempeña como Observadora Internacional en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, donde realiza actividades vinculadas a los procesos de reincorporación, las garantías de seguridad y la Reforma Rural Integral.

“Para mí, contribuir a la paz significa poner mi trabajo y experiencia al servicio de un proceso que es mucho más grande que cada uno de nosotros. Estar en terreno me ha permitido comprender que la paz no se construye solamente en los documentos o acuerdos, sino que se consolida en las comunidades y en la vida cotidiana de las personas”, señaló.

En Chipre, la Institución participa desde 2003 en la Fuerza de la ONU para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP). El personal integra una fuerza binacional junto a efectivos argentinos y desarrolla tareas de supervisión del alto el fuego, patrullajes, control de movimientos militares, escolta de convoys humanitarios, asistencia sanitaria y apoyo a la población civil en la zona de separación entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota.

En Medio Oriente, los representantes del Ejército forman parte del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (UNTSO), misión en la que Chile participa desde 1997.

En este contexto se encuentra desplegado el Capitán Sebastián Méndez F., integrante del Grupo de Observadores del Golán-Damasco (OGG-D), en Siria, donde cumple funciones destinadas a preservar el alto el fuego y contribuir a evitar nuevos enfrentamientos en la región del Golán.

“Nuestro trabajo es supervisar el alto el fuego entre Israel y Siria, verificar el distanciamiento de sus fuerzas y vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Acuerdo de 1974”, explicó.

Previo al despliegue, el personal se prepara en el Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC), donde recibe instrucción en normativa internacional, procedimientos de Naciones Unidas, negociación, patrullajes, monitoreo de zonas de conflicto y coordinación con actores civiles. Los módulos consideran además ejercicios prácticos, escenarios simulados y el empleo del idioma inglés para desenvolverse en estructuras multinacionales.

La participación del Ejército de Chile en estas misiones se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por el país ante la ONU y en el aporte de personal capacitado para cumplir las misiones correspondientes.