El estudio “Motores Productivos Regionales de Aysén” reconoce a la pesca y la acuicultura como pilares estratégicos para el crecimiento económico, planteando desafíos en encadenamiento productivo, formación de capital humano e innovación a largo plazo.

Coyhaique.- Con la presencia de autoridades de gobierno, líderes gremiales y representantes del mundo académico, se llevó a cabo en Coyhaique la presentación del informe “Motores Productivos Regionales de Aysén”. La iniciativa, impulsada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y sus ramas en conjunto con INACAP -en el marco del programa Gremios por Chile-, busca reconocer las fortalezas y ventajas competitivas del territorio para transformarlas en oportunidades concretas de inversión, empleo calificado e innovación hacia el año 2035.

El encuentro contó con la participación de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker; el rector de INACAP, Lucas Palacios; y el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, además de representantes del ecosistema empresarial y productivo local.

El documento destaca a la pesca y la acuicultura entre los principales motores económicos de la Región de Aysén. En este marco, SalmonChile, gremio integrante de Gremios por Chile y que mantiene una alianza permanente de colaboración con INACAP, valoró las conclusiones del informe, las cuales sintonizan con la agenda de sostenibilidad, encadenamiento y formación técnica que la salmonicultura impulsa en la zona sur-austral.

Al respecto, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, destacó el trabajo colaborativo detrás del informe y relevó el papel protagónico de la actividad acuícola para el futuro de la zona. “Estamos muy contentos de haber lanzado este nuevo informe sobre los motores productivos regionales aquí en Aysén, donde pudimos identificar, junto con la comunidad empresarial, con la academia, con las autoridades, todos los motores que pueden movilizar a esta región, algunos más incipientes, otros más desarrollados, pero todos con grandes oportunidades de ir generando mayor valor agregado. Y, por supuesto, uno de esos sectores, la salmonicultura, que es tan relevante en esta región, que es un protagonista en el mundo y que, por lo tanto, tiene todavía mucho que mostrar”, aseguró.

Por su parte, el representante de SalmonChile en la Región de Aysén, Fernando Camiruaga, resaltó la sintonía entre el diagnóstico presentado y la hoja de ruta del sector, enfatizando la necesidad de avanzar de forma articulada hacia las metas del 2035. “Este informe confirma lo que vemos día a día en Aysén: la salmonicultura es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de la región, pero proyectar su aporte hacia el 2035 exige seguir trabajando con una mirada de largo plazo”, señaló, y agregó que “el gran desafío está en profundizar el encadenamiento con proveedores locales, acelerar la innovación y potenciar la formación de capital humano técnico junto a aliados clave como INACAP y el CFT de Aysén”.

“Desde SalmonChile reafirmamos nuestro compromiso de seguir colaborando con el mundo público, la academia y las comunidades para que nuestro sector productivo continúe generando empleo calificado y oportunidades concretas para las familias ayseninas”, concluyó Camiruaga.

Una hoja de ruta con impacto hacia 2035

La iniciativa “Motores Productivos Regionales” da continuidad a la primera fase de Gremios por Chile, instancia en la que se recogieron las visiones de más de 1.000 líderes gremiales en las 16 regiones del país. Este nuevo ciclo se enfoca en superar los diagnósticos tradicionales para establecer hojas de ruta concretas, orientadas a habilitar condiciones para la inversión, cerrar brechas de productividad y anticipar las competencias laborales que demandará el mercado.

Para asegurar la continuidad y ejecución de las propuestas, los Consejos Productivos Regionales de INACAP tendrán un rol activo en el monitoreo de los avances e identificación de barreras de implementación, promoviendo el diálogo constante con la comunidad. Asimismo, las medidas serán puestas a disposición del Gobierno a través de la Subsecretaría de Economía, fortaleciendo el trabajo coordinado entre el Estado, la academia y el sector privado en beneficio del desarrollo integral de Aysén.