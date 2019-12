Con el objetivo de promover el consumo responsable durante las fiestas de fin de año y verano, CCU entregó sus recomendaciones con foco en la prevención y seguridad vial.

Santiago.- “Es un llamado a la acción, a adoptar una actitud de prevención, responsabilidad, autocuidado y empatía cuidando a los demás. Una invitación a buscar el equilibrio al pasarlo bien, ser proactivos y preventivos y no pensar en que “a mi no me va a pasar”, “yo me las sé todas” o quedarse en el pensamiento, pasemos a la acción. Buscamos que todos adoptemos una relación responsable con el consumo de alcohol”, comenta Marisol Bravo, Gerente de Asuntos Corporativos de CCU.

En el marco de su campaña #ModeloASeguir, CCU entregó una serie de consejos para celebrar este fin de año y disfrutar el verano, de forma segura, responsable y con foco en la prevención y seguridad vial.

Esta campaña busca sensibilizar a las personas que todos pueden ser un #ModeloASeguir en la promoción de buenas prácticas y autocuidado. El llamado es que todos, incluidos conductores, ciclistas y peatones, celebren en forma segura y a tener comportamientos responsables durante todo el año.

Las 10 recomendaciones que buscan promover un consumo responsable y una conducta de autocuidado son:

• Si vas a beber, pasa las llaves

• Al conducir, no te distraigas con el celular

• Siempre respeta los límites de velocidad

• Si vas a beber alcohol, come e hidrátate bien

• Viaja siempre con cinturón de seguridad

• Cruza por lugares permitidos

• Bebe con responsabilidad

• Recuerda no promover el consumo de alcohol en menores de edad

• Festeja porque quieres, no porque tus amigos te dicen

• Pedalea sólo si no vas a beber, usando casco y ropa reflectante

Estos consejos son parte del programa de “Promoción del Consumo Responsable de Alcohol 360°” que CCU desarrolla desde 1994. Una estrategia integrada de acciones para educar, informar e integrar a distintos actores sobre la prevención del consumo de alcohol en menores de edad, educación en consumo responsable de alcohol y promoción de la seguridad vial.

Ver la campaña y más consejos en www.modeloaseguir.cl