Tesorería dispone de diversos canales de pago, tanto remotos como presenciales, dentro de los cuales se encuentran el sitio web tgr.cl.

Santiago.- Con el fin de facilitar el acceso a los contribuyentes, la Tesorería General de la República (TGR) informó que cuenta con diversos canales para efectuar el pago anual patentes mineras, así como también en forma presencial el pago de las patentes de aguas, según sea el caso. El plazo para cumplir con ambas obligaciones fiscales vence el 31 de marzo próximo.

Tanto las patentes de agua, que se cobran por el no uso de este recurso, como de las patentes mineras, correspondiente a concesiones de exploración y explotación de yacimientos, pueden pagarse en todas las Tesorerías del país, además las patentes mineras pueden pagarse a través del sitio web www.tgr.cl, en cuyo portal se encuentran botones de acceso para realizar el pago en línea. Al pinchar cada botón el contribuyente debe anotar su clave, sea la otorgada por la propia Tesorería, o bien la Clave Única que sirve para operar en la mayoría de los servicios públicos.

“En el caso de las patentes mineras, el sistema ofrece una orientación paso a paso al usuario, así como los resguardos técnicos que hemos desarrollado, para ofrecer la máxima seguridad cuando el contribuyente opera en nuestra plataforma”, dijo la Tesorera General de la República, Ximena Hernández. Puntualizó que la opción de pago en línea es la más conveniente, dado que permite que el contribuyente pueda cumplir sus compromisos de manera simple, rápida y más segura.

De todas maneras, aquellos contribuyentes que no tengan acceso a internet, pueden realizar el pago en alguna de las 53 oficinas de la Tesorería, a lo largo del país.

Disposiciones legales

La obligación de pago de patentes de aguas por no uso, está regulado por la Ley 20.017 (de 2005), que establece que la patente de agua es un gravamen de beneficio fiscal que anualmente debe pagar el titular del derecho, cuando no utiliza el vital elemento, en su totalidad o en parte, o cuando no han construido las obras necesarias para la captación o restitución de las aguas.

Junto con recibir estos pagos por encargo del Fisco, TGR también es la encargada de efectuar los procedimientos de cobranza, cuando los titulares de estos derechos no cumplen con el pago oportuno (marzo de cada año). Con este fin, antes del 1 de junio de cada año, envía a los juzgados competentes la nómina que registra las patentes que no han sido pagadas dentro del plazo establecido por la ley.

En tanto, de acuerdo con el Artículo 142 del Código de Minería, la TGR está facultada para recibir los pagos de tasas, derechos y patentes que deben realizar personas naturales y jurídicas, interesadas en desarrollar actividades mineras y mantener vigente y amparada una concesión, ya sea de explotación o de exploración minera.

Si el titular del rol no paga la patente dentro del plazo que fija el Código de Minería, la Tesorería debe iniciar un proceso judicial para sacar la respectiva concesión a remate. Con este fin envía a los juzgados competentes, antes del 1 de julio de cada año, la nómina de las concesiones mineras cuya patente no haya sido pagada dentro de su vencimiento legal.