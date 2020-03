Frente a la entrada de Chile en la cuarta fase de propagación de la pandemia del coronavirus COVID-19 y la declaración presidencial del Estado de Catástrofe, el Ministerio de Economía en conjunto con la Cámara de Centros Comerciales de Chile y la Cámara Nacional del Comercio, anunciaron el cierre anticipado de los centros comerciales, a excepción de farmacias, supermercados, bancos y centros médicos, fundamentales para el normal abastecimiento de las familias.

Santiago.- Se trata de una recomendación acordada entre la autoridad y el gremio para contribuir a la emergencia con énfasis en resguardar a clientes, trabajadores y asegurar el adecuado abastecimiento para la población.

El anuncio, realizado por el ministro Lucas Palacios, la Presidenta de la Cámara de Centros Comerciales Katia Trusich y el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio Manuel Melero; implica el cierre anticipado es una medida de autorregulación que se irá evaluando semanalmente, de acuerdo al avance de la pandemia del coronavirus.

Además del normal funcionamiento de las tiendas necesarias para asegurar el adecuado abastecimiento de la población, los centros comerciales abrirán también sus tiendas de materiales de construcción y podrán a disposición de la población el servicio de delivery de comida, y espacios para el retiro de compras online.

El ministro Palacios explicó que “siempre lo más importante es velar por la salud de las personas y nosotros hemos estado favoreciendo esto en conjunto con la Cámara de Centros Comerciales y la Cámara Nacional de Comercio. Con esta medida perseguimos que la industria se autorregule y se ponga en los zapatos de la gente. Sabemos que la contingencia sanitaria que estamos viviendo como país, cambia permanentemente, y por lo mismo, debemos responder a la ciudadanía con la misma celeridad”.

Agregó que “ésta es una situación que tenemos que enfrentar en conjunto porque si se llega a un acuerdo en un solo sector solo afecta los flujos de otros sectores, por lo tanto, tenemos que lograr acuerdos que nos den la unidad suficiente para poder enfrentar todos unidos esta crisis que durará varios meses”.

En tanto, Manuel Melero, dijo que “como Cámara Nacional de Comercio expresamos nuestra satisfacción por la capacidad que se ha demostrado hoy de ponernos de acuerdo entre las autoridades, de gobierno, nuestro sector y la Cámara de Centros Comerciales, con la finalidad de atender las necesidades públicas y resolver una misión del comercio, que es contribuir a frenar la curva del contagio, esa es nuestra campaña a partir del día de hoy. Nosotros frenamos la curva, porque interactuamos permanentemente con los consumidores y queremos contribuir a que el contagio no se masifique”.

Seremi Carlos Pacheco advirtió medidas en casos de acaparamiento

En la Región de Aysén, tras participar en los Comités Operativos encabezados por la Intendente Geoconda Navarrete en Onemi, el seremi de Economía Carlos Pacheco, informó que se están realizando revisiones diarias sobre el estado de abastecimiento de productos básicos en supermercados y comercio en general, evitando situaciones de acaparamiento.

“Tenemos que lograr acuerdos que nos den la unidad suficiente parta poder enfrentar todos unidos esta crisis que no dura una semana ni dos, sino varios meses”, puntualizó.

Se avecina el invierno y hay muchas personas que van a necesitar abastecerse de elementos tan importantes como frazadas, chalecos, etc. También es importante observar eso para que planifiquemos con responsabilidad el futuro porque nosotros necesitamos mantener abiertas las redes de producción y distribución.

“Desde ese punto de vista -añadió- aprovecho de comentar que yo sé que hay muchas personas que han ido a las farmacias y los supermercados a buscar mascarillas, termómetros, alcohol gel y no lo han encontrado y eso genera una angustia y producto de esa angustia a veces han tenido que acceder a muy altos precios en el mercado informal. Nosotros vamos a ser extraordinariamente rigurosos en perseguir con todas las herramientas que nos entrega la ley que las tiene el Sernac y que tenemos un plan específicamente para eso para evitar los abusos irresponsables de algunas personas que maliciosamente compran demasiados productos para después revenderlos más caros. Nosotros hemos observado una buena disposición del sector formal y los estamos fiscalizando todos los días para que ocurra aquello que nos han comprometido que es que se mantengan los precios en valores que sean razonables para la gente”, puntualizó Carlos Pacheco.