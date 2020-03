Desde hoy más de 3 millones estudiantes en etapa pre escolar, escolar y media podrán acceder de manera gratuita desde dispositivos móviles como tablets y smartphones al sitio educativo aprendoenlinea.mineduc.cl, donde podrán acceder a una serie de contenidos que les permitirán continuar con su educación, en medio de la contingencia que enfrenta el país por el coronavirus.

La plataforma está orientada para todos los estudiantes del país de Pre Kínder a 4° medio.

Contenido Aprendo en Línea

• Uso guiado del texto escolar para todos los alumnos en las asignaturas de Lenguaje y Matemática, lo que estará acompañado de evaluaciones en línea.

• Textos escolares digitales de todas las asignaturas.

• Material pedagógico complementario que permite a los estudiantes profundizar su educación en todas las asignaturas y niveles.

• Orientaciones para docentes y equipos directivos para guiar el aprendizaje a distancia con sus estudiantes, a través del uso de plataformas de comunicación digitales (http://bit.ly/ orientacionesmineduc).

• Material para aquellos estudiantes que rindan la prueba de admisión a la Educación Superior.

• Biblioteca Digital Escolar: todos los alumnos y docentes de establecimientos que reciben subvención del Estado, tendrán más de 10 mil libros disponibles.

• Se sugiere un plan de lectura mensual con títulos sugeridos para cada nivel de aprendizaje que será evaluado cuando termine el período de aislamiento.

Teleducación

Este gran impulso a la Teleducación se logró gracias a las tratativas encabezadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), el Ministerio de Educación (MINEDUC) y la Asociación de Telefonía Móvil (ATELMO). En medio de esta contingencia por el coronavirus, son miles los estudiantes que deberán seguir sus actividades académicas a distancia, por lo cual se hace indispensable contar con una conexión a Internet que les permita revisar el material educativo enviado por los profesores, acceder a tutoriales en línea y otros contenidos.

Los estudiantes que deseen consultar el sitio, lo podrán hacer desde un dispositivo móvil como un tablet o un smartphone de manera totalmente gratuita ya que el acceso no descontará datos móviles de los planes de usuarios pospago, ni saldo para los usuarios de prepago de banda ancha móvil.

“Hemos lanzado la plataforma aprendoenlinea.mineduc.cl que tiene todos los textos escolares y guías de estudio para que desde sus hogares los niños y jóvenes puedan seguir aprendiendo, queremos agradecer el compromiso de las empresas de telefonía móvil agrupadas en ATELMO, que han anunciado que a partir de este lunes el acceso a este página aprendoenlinea.mineduc.cl, no significará para quienes tengan planes de internet móvil gastar los gigas de sus planes”, aseguró el Ministerio de Educación, Raúl Figueroa.

En tanto, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, señaló que “nuestro país enfrenta la pandemia del coronavirus actuando en diversos frentes. Desde las Telecomunicaciones estamos impulsando acciones para ayudar a la ciudadanía a continuar con sus rutinas, pero desde el hogar. En un ámbito muy importante, como la Educación, estamos entregando las herramientas para que los estudiantes puedan seguir reforzando sus conocimientos y aprendizaje, a través de la web y de forma gratuita”.

ATELMO y conectividad a distancia

A su vez, la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, dijo que “al coronavirus lo vamos a derrotar entre todos, y por eso es relevante que cada uno de nosotros pongamos nuestra expertise al servicio del país. Por eso es importante esta alianza público privada que permitirá a nuestros niños tener una continuidad educativa a distancia y seguros en casa debido a la conectividad digital. Agradecemos a ATELMO y en particular a sus empresas miembros por ser partícipes de esta iniciativa”.

Por otro lado, el presidente ejecutivo de Atelmo, Alfie Ulloa, indicó que “las empresas de telecomunicación agrupadas en ATELMO—Entel, Claro, GTD, Movistar, y VTR—conscientes de los desafíos a los que se enfrenta nuestro país, en especial el desafío de tele trabajar y tele estudiar, hemos liberado el acceso liberado a estas páginas, y tomado otras medidas en beneficio de los usuarios”.

Esta importante acción de conectividad a distancia y Teleducación será una realidad gracias a la coordinación de las empresas móviles del sector, como CLARO, ENTEL, GTD, MOVISTAR Y VTR, todas ellas agrupadas en ATELMO.